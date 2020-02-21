Турчинов признал промах с Гиркиным на Донбассе в 2014 году

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что жалеет, что в 2014 году на Донбассе не уничтожили банду Игоря Стрелкова (Гиркина).

Такое признание прозвучало в эфире программы "Антиподы" с Сергеем Ивановым (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Александр Турчинов Скриншот с видео

На вопрос о том, жалеет ли он, что в 2014 году не уничтожил людей Гиркина, которые выходили из Славянска, Турчинов ответил:

"Начнем с того, что я не мог в 2014 году уничтожить колонну Гиркина, потому что в 2014 году я уже снял с себя полномочия Верховного головнокомандующего. Но я считаю, что эту колонну нужно было уничтожить до последнего".

Как сообщал OBOZREVATEL, Турчинов также признался, что после сообщения о смерти террориста "ДНР" Арсена Павлова ("Моторола") "поставил себе галочку".

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