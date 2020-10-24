Турчинов – об опросе Зеленского: нужно документировать преступление и вызывать полицию

Руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов считает всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского злоупотреблением властью, грубым нарушением Конституции и законодательства Украины.

Как говорится в заявлении Турчинова, опубликованном на его официальном сайте, так называемых волонтеров "Слуги народа" нанимают для проведения опроса за неучтенную наличность (черный нал), что также является преступлением.

"Грязные технологии, примененные Зе-командой, предусматривают непосредственное влияние на избирателей в день голосования. Они будут пытаться пропускать людей через палатки для опроса еще до того, как они проголосуют, чтобы создать у граждан впечатление, что Зе-слуги беспокоятся об их будущем и в ближайшее время будут реализовывать популистский бред, указанный в вопросах", – сказал политик.

Он посоветовал всем "не участвовать в этом преступном фарсе, не становиться его соучастниками, демонстративно игнорируя эту провокацию".

"А в случае навязчивого приставания к вам представителей "Слуг народа" в месте расположения избирательных участков, – фиксировать эти нарушения, составлять акты и заявления о совершении преступления и вызвать правоохранителей", – добавил Турчинов.

Пять вопросов Зеленского

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