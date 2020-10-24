Турчинов – об опросе Зеленского: нужно документировать преступление и вызывать полицию
Турчинов назвал опрос Зеленского попыткой в день голосования "нагло агитировать за провластную партию"
Он заявил, что волонтеров "Слуги народа" нанимают для проведения опроса за "черный нал"
Политик посоветовал всем "демонстративно игнорировать эту провокацию"
Руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов считает всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского злоупотреблением властью, грубым нарушением Конституции и законодательства Украины.
Как говорится в заявлении Турчинова, опубликованном на его официальном сайте, так называемых волонтеров "Слуги народа" нанимают для проведения опроса за неучтенную наличность (черный нал), что также является преступлением.
"Грязные технологии, примененные Зе-командой, предусматривают непосредственное влияние на избирателей в день голосования. Они будут пытаться пропускать людей через палатки для опроса еще до того, как они проголосуют, чтобы создать у граждан впечатление, что Зе-слуги беспокоятся об их будущем и в ближайшее время будут реализовывать популистский бред, указанный в вопросах", – сказал политик.
Он посоветовал всем "не участвовать в этом преступном фарсе, не становиться его соучастниками, демонстративно игнорируя эту провокацию".
"А в случае навязчивого приставания к вам представителей "Слуг народа" в месте расположения избирательных участков, – фиксировать эти нарушения, составлять акты и заявления о совершении преступления и вызвать правоохранителей", – добавил Турчинов.
Как писал OBOZREVATEL:
13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.
В Офисе президента отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания о курсе развития страны.
В СМИ обнародовали формат, в котором будет проводиться опрос президента в день выборов. Украинцам нужно будет заполнить анкету, выйдя с избирательного участка.
Всеукраинский опрос профинансирует партия "Слуга народа".
Исследование показало, что 41% украинцев не станут доверять результатам опроса, который инициировал Зеленский.