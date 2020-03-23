Турчинов назвал приоритетные мероприятия в условиях эпидемии, войны и экономического кризиса

Исполняющий обязанности президента в 2014 году, экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов обнародовал "Меморандум действий", которые необходимо ввести государству в условиях пандемии коронавируса, мирового экономического кризиса и военных действий на востоке Украины.

По его словам, нельзя отрицать необходимость внедрения во всех регионах нашего государства карантина, но "отсутствие элементарного моделирования ситуации, прогнозирования последствий ограничительных мер, которые вводятся бессистемно и хаотично, может привести к разрушительным результатам, гораздо худших, чем летальные потери от коронавируса".

По словам Турчинова, дальнейшее промедление по замене управленческого хаоса на осмысленную систему обеспечения защиты граждан и государства может привести к трагическим последствиям. "Бессистемность и неуправляемость нельзя компенсировать усилением запретительных мер", – отметил он.

Александр Турчинов

Экс-секретарь СНБО изложил приоритетные вопросы, реализация которых, по его мнению, необходима в условиях эпидемии, войны и масштабного экономического кризиса.

1. Создание штабной вертикали.

В условиях необходимости оперативного принятия решений в центре и на местах должна быть создана жесткая штабная вертикаль, включающая в себя штабы центрального, областного, городского (районного) уровня.

В регионах, где фиксируют наличие больных COVID-19, делают заявления о создании штабов в составе десятков чиновников. Но этот пиар не имеет ничего общего с построением единой штабной вертикали, которая охватывает все регионы в рамках реализации программ и задач, утвержденных Центральным штабом. Нужны четкий алгоритм действий и подчиненность с определением полномочий и сегмента ответственности с конкретизацией задач и необходимых для их выполнения ресурсов. Без такого управленческого стержня работа в центре и на местах будет разбалансированной и неэффективной.

2. Распределение приоритетов и ответственности центральной власти и органов местного самоуправления.

Необходимо исключить дублирование, отсутствие координации, взаимопонимания и взаимосвязи органов местного самоуправления и центральной власти. Основная нагрузка в сложившейся ситуации ляжет на местные власти, их штабы и муниципалитеты. Недопустимо в условиях финансового кризиса и обвала бюджетных поступлений искусственно сокращать доходную часть местных бюджетов. Потери местных бюджетов от налоговых льгот должны быть компенсированы ресурсами госбюджета.

3. Срочный секвестр бюджета, перераспределение бюджетных приоритетов на центральном и региональных уровнях.

В условиях полностью разбалансированного бюджета и резкого сокращения его доходной части необходимо сокращение и перераспределение бюджетных ресурсов по капитальному строительству (его придется обнулить в текущем году), с раздутого обеспечения госаппарата, а также с других незащищенных статей на медицинские и социальные программы, на поддержку субъектов экономической деятельности, понесли колоссальные потери. Коррекция бюджета не должна ослабить финансирование приоритетов, связанных с национальной безопасностью и обороной страны.

4. Обеспечение бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры.

Список этих объектов, который до сих пор не утвержден Кабинетом Министров Украины, нужно значительно расширить. В него необходимо включить все объекты энергетической инфраструктуры, металлургические и химические предприятия с непрерывным производственным циклом, стратегические предприятия, в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса, предприятия связи и пищевой промышленности, предприятия и службы, обеспечивающие жизнедеятельность и санитарное состояние городской инфраструктуры (нам только новых эпидемий не хватало), а также транспортную инфраструктуру, необходимую для обслуживания всех этих объектов.

Данный неполный перечень охватывает большую часть субъектов экономической деятельности, превалируют в удельном весе всех налоговых поступлений.

В условиях эпидемий, войн и катаклизмов задача государства – не парализовать работу этих предприятий, а обеспечить безопасный режим их функционирования (обеспечение средствами защиты и гигиены, медицинский контроль тех, кто работает, обеззараживание производственных помещений и транспорта, санитарный контроль продуктов питания и т.п.).

Остановка отдельных предприятий из приведенного выше перечня (ядерных электростанций, химических производств и т.п.) может привести не только к социально-экономической катастрофе, но и к страшным техногенным и экологическим последствиям.

5. Создание стратегических резервов средств защиты и гигиены, лекарств и медицинского оборудования, продуктов питания.

Срочно необходимо сформировать государственный заказ для создания стратегических резервов. Перепрофилирование и поддержка предприятий, производящих критически важную продукцию, необходимую для защиты и обеспечения граждан. Установление жесткого контроля за ценами на средства защиты, медикаменты, продукты первой необходимости. Обеспечение этой продукцией малообеспеченных и пострадавших граждан.

Именно эти задачи руководство страны должно было реализовать еще в январе текущего года, рапортуя о готовности противостоять эпидемии.

6. Обеспечение проведения весенне-полевых работ в полном объеме.

Государство должно обеспечить контроль за снижением цен на топливо и удобрения в условиях резкого падения котировок на энергоносители на мировых рынках. Обеспечить аграриев необходимыми кредитами и средствами защиты.

Запретительные меры, в том числе ограничения на перемещение

транспорта, не могут касаться аграрной инфраструктуры в условиях активного проведения сельскохозяйственных работ. Непонимание важности этого вопроса может стать причиной острого дефицита продуктов питания (голода) уже осенью текущего года.

7. Приоритетное финансирование и материально-техническое обеспечение медицинских учреждений.

Кроме обеспечения в полном объеме медицинским оборудованием, медикаментами, средствами повышенной защиты, а также значительного увеличения фонда оплаты труда медперсонала инфекционных отделений, необходимо введение гарантий полноценных финансовых выплат медицинским работникам в случае заражения, потери трудоспособности и смерти при исполнении своих профессиональных обязанностей.

Для недопущения заражения населения в медицинских учреждениях необходимо создать мобильные группы по экспресс-тестирование вне помещений больниц и поликлиник по месту жительства и работы граждан.

8. Восстановление обороноспособности, защита армии и силовых структур от эпидемии.

Обеспечение армии и силовых структур, а также семей военнослужащих средствами защиты и гигиени.Розгортання мобильных военных госпиталей в условиях обострения эпидемиологической ситуации. Для укрепления обороноспособности страны и обеспечения противоэпидемических мероприятий, в случае необходимости, – проведения мобилизации, в первую очередь, среди взрослого населения утратившим работу.

Прекратить отвод войск вдоль линии разграничения.

Закрыть все контрольно-пропускные пункты с оккупированными РФ территориями до окончания карантинных мероприятий.

Учитывая военные провокации со стороны РФ, которые не прекращаются, усилить потенциал и боевые способности подразделений, обеспечивающих реализацию ООС.

Усилить контроль за государственной границей для предотвращения несанкционированного проникновения на территорию страны и незаконной миграции.

9. Обеспечить объективное информирование граждан страны относительно действий власти по противодействию социально-экономическом кризисе и организации карантинных мероприятий без нагнетания паники, отчаяния и страха.

Больше оптимизма, веры и уверенности в победе. Достаточно демонстрировать на всех каналах "европейские новости" в виде колонн машин, везущих умерших в крематорий. Страх и депрессия не только приводят к дестабилизации и хаоса, но и стремительно снижают иммунитет человеческого организма, что недопустимо в условиях эпидемиологической угрозы.

"Этот небольшой перечень приоритетов должен дополняться и детализироваться, но его нельзя подменять пустым пиаром и запугиванием.

Жесткие, но детально проработанные карантинные меры должны защитить граждан, не разрушив при этом экономику и обороноспособность страны, не лишая Украину перспектив развития, а граждан – будущего", – отметил Турчинов.

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