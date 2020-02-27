Народный депутат, лидер фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук наравне с президентом России Владимиром Путиным является врагом Украины.

Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов в эфире программы "Антиподы" с Сергеем Ивановым (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Виктор Медведчук не скрывает свою позицию как фактически представителя президента Путина в Украине. Раз враг Путин, значит его представитель в той же категории", – заявил Турчинов.

Он также добавил, что решение допустить Медведчука к переговорным процессам с 2014 года не зависело только от Украины.

"Российская сторона активно предлагала, чтобы коммуникацию (между Россией и Украиной – ред.) обеспечивал Медведчук, чтобы он был включен в группу, которая работала в Минском процессе", – добавил экс-секретарь СНБО.

Турчинов назвал Медведчука врагом Украины наравне с Путиным Пресс-служба Кремля

Турчинов подчеркнул, что Медведчук никогда не был представителем Украины, даже принимая участие в каких-то процессах.

"Более того, он представлял как раз российскую позицию, а в переговорах – позицию того же Путина", – уточнил он.

В то же время Турчинов не смог ответить на вопрос, кто разрешил прямое авиасообщение самолета Медведчука с Москвой.

"Я не готов это комментировать… Эта ситуация прошла мимо меня – это 100%", – сказал Турчинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года появилась информация, что представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Юрий Бойко летали на встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым напрямую из Киева в Москву, нарушая запрет на прямое авиасообщение со страной-агрессором.

Также стало известно, что Медведчук провел День Независимости Украины в России.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!