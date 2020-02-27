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27 февраля • обновлено в 11:08
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Турчинов назвал Медведчука врагом Украины наравне с Путиным

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Народный депутат, лидер фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук наравне с президентом России Владимиром Путиным является врагом Украины.

Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов в эфире программы "Антиподы" с Сергеем Ивановым (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Виктор Медведчук не скрывает свою позицию как фактически представителя президента Путина в Украине. Раз враг Путин, значит его представитель в той же категории", – заявил Турчинов.

Он также добавил, что решение допустить Медведчука к переговорным процессам с 2014 года не зависело только от Украины.

"Российская сторона активно предлагала, чтобы коммуникацию (между Россией и Украиной – ред.) обеспечивал Медведчук, чтобы он был включен в группу, которая работала в Минском процессе", – добавил экс-секретарь СНБО.

Турчинов назвал Медведчука врагом Украины наравне с Путиным

Турчинов назвал Медведчука врагом Украины наравне с Путиным

Пресс-служба Кремля

Турчинов подчеркнул, что Медведчук никогда не был представителем Украины, даже принимая участие в каких-то процессах.

"Более того, он представлял как раз российскую позицию, а в переговорах – позицию того же Путина", – уточнил он.

В то же время Турчинов не смог ответить на вопрос, кто разрешил прямое авиасообщение самолета Медведчука с Москвой.

"Я не готов это комментировать… Эта ситуация прошла мимо меня – это 100%", – сказал Турчинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года появилась информация, что представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Юрий Бойко летали на встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым напрямую из Киева в Москву, нарушая запрет на прямое авиасообщение со страной-агрессором.

Также стало известно, что Медведчук провел День Независимости Украины в России.

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Автор
Анатолий Запорожский
Персоны
Александр Турчинов Владимир Путин Виктор Медведчук
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
К р о в а в ы й пастор боится, что придется ответить за содеянное...
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Громозека Иван
Громозека Иван
Гыдотная тварюка все таки этот Турчинов, сам Крым Путину сдал и пеняет ещё на кого-то!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-вот кто истинный враг украины
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