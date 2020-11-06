Турчинов: "Евросолидарность" – единственная политсила, уверенно представленная во всех регионах Украины

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Политика
1,8 т.
Александр Турчинов сообщил, что 'ЕС' получила один из лучших результатов среди политических сил

Партия "Европейская Солидарность" на местных выборах 2020 года в Украине получила один из лучших результатов среди всех политических сил.

Об этом сказал руководитель Центрального штаба партии Александр Турчинов на брифинге в пятницу, сообщила пресс-служба партии. По его словам, "ЕС" получила первое место в пяти регионах нашей страны. Это Киев, Киевская, Тернопольская, Львовская и Ровенская области.

"Приблизились к "Европейской Солидарности" ОПЗЖ и "Слуги народа", которые получили первые места в четырех регионах", – сказал Турчинов, добавив, что все остальные политические силы (преимущественно местные региональные проекты) смогли получить первые места только в одной из областей Украины.

Так, в частности, "Европейская Солидарность" получила такой процент мандатов в каждом областном совете: в Винницкой – 14,29%, в Волынской – 14,06%, Днепропетровской – 10,83%, Житомирской – 14,06%, Закарпатской – 9 , 38%, Запорожской – 11,9%, Ивано-Франковской – 20,24%, Киевской – 27,38%, Кировоградской – 12,5%, Львовской – 33,33%, в городе Киеве 25,83%, в николаевской – 12,5%, Одесской – 11,9%, Полтавской – 9,52%, Ровенской – 23,44%, Сумской – 14,06%, Тернопольской – 28,13%, Харьковской – 10%, Херсонской – 10 , 94%, Хмельницкой – 10,94%, в Черкасской – 14,06%, Черновицкой – 14,06%, в Черниговской – 7,81%.

Руководитель Центрального штаба партии отметил, что "Европейская Солидарность" – это единственная политическая сила, которая получила убедительный результат во всех областных центрах Украины.

"Для сравнения, ОПЗЖ не смогла пройти в 7 областных центров, "Слуги народа" не смогли пройти в 3 областных центра, – это Львов, Ивано-Франковск и Тернополь", – сказал он, отметив, что на этих выборах властной командой массово применялись фальсификации.

"Да, в Тернопольский городской совет "Слуги народа" преодолевали проходной барьер, получив 4,8%. Но уже после "уточнения" – а фактически после наглой фальсификации – они переписали протоколы, показав себе уже 5%", – сказал он, добавив, что эти поддельные результаты будут оспариваться.

Александр Турчинов отметил, что "Европейская Солидарность" – единственная политическая сила, которая уверенно представлена во всех регионах нашей страны: от востока до запада, от юга до севера.

"Именно Европейская Солидарность сегодня становится той политической силой, которая объединяет всю Украину и готова защищать интересы наших граждан во всех регионах нашей большой страны", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ЕС" сообщили, что депутаты от партии будут представлены во всех областных советах, городских советах областных центров, в городских советах Кривого Рога, Краматорска, Славянска, Старобельска и многих других городов.

Партия "Европейская солидарность"Александр Турчинов