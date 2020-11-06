Турчинов: "Евросолидарность" – единственная политсила, уверенно представленная во всех регионах Украины

Партия "Европейская Солидарность" на местных выборах 2020 года в Украине получила один из лучших результатов среди всех политических сил.

Об этом сказал руководитель Центрального штаба партии Александр Турчинов на брифинге в пятницу, сообщила пресс-служба партии. По его словам, "ЕС" получила первое место в пяти регионах нашей страны. Это Киев, Киевская, Тернопольская, Львовская и Ровенская области.

"Приблизились к "Европейской Солидарности" ОПЗЖ и "Слуги народа", которые получили первые места в четырех регионах", – сказал Турчинов, добавив, что все остальные политические силы (преимущественно местные региональные проекты) смогли получить первые места только в одной из областей Украины.

Так, в частности, "Европейская Солидарность" получила такой процент мандатов в каждом областном совете: в Винницкой – 14,29%, в Волынской – 14,06%, Днепропетровской – 10,83%, Житомирской – 14,06%, Закарпатской – 9 , 38%, Запорожской – 11,9%, Ивано-Франковской – 20,24%, Киевской – 27,38%, Кировоградской – 12,5%, Львовской – 33,33%, в городе Киеве 25,83%, в николаевской – 12,5%, Одесской – 11,9%, Полтавской – 9,52%, Ровенской – 23,44%, Сумской – 14,06%, Тернопольской – 28,13%, Харьковской – 10%, Херсонской – 10 , 94%, Хмельницкой – 10,94%, в Черкасской – 14,06%, Черновицкой – 14,06%, в Черниговской – 7,81%.

Руководитель Центрального штаба партии отметил, что "Европейская Солидарность" – это единственная политическая сила, которая получила убедительный результат во всех областных центрах Украины.

"Для сравнения, ОПЗЖ не смогла пройти в 7 областных центров, "Слуги народа" не смогли пройти в 3 областных центра, – это Львов, Ивано-Франковск и Тернополь", – сказал он, отметив, что на этих выборах властной командой массово применялись фальсификации.

"Да, в Тернопольский городской совет "Слуги народа" преодолевали проходной барьер, получив 4,8%. Но уже после "уточнения" – а фактически после наглой фальсификации – они переписали протоколы, показав себе уже 5%", – сказал он, добавив, что эти поддельные результаты будут оспариваться.

Александр Турчинов отметил, что "Европейская Солидарность" – единственная политическая сила, которая уверенно представлена во всех регионах нашей страны: от востока до запада, от юга до севера.

"Именно Европейская Солидарность сегодня становится той политической силой, которая объединяет всю Украину и готова защищать интересы наших граждан во всех регионах нашей большой страны", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ЕС" сообщили, что депутаты от партии будут представлены во всех областных советах, городских советах областных центров, в городских советах Кривого Рога, Краматорска, Славянска, Старобельска и многих других городов.