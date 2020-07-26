Турчинов: абсурдные дела против Порошенко носят заказной характер

Многочисленные дела против пятого президента Украины Петра Порошенко не имеют никакой правовой логики, потому что их цель – политические преследования лидера оппозиции. Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.

"Репрессии не предусматривают, что дела должны быть логичными. В том-то и дело, что абсурдность дел – еще одно из доказательств их исключительно заказной природы. Вы же не думаете, что следователи и прокуроры решили проявить себя на юмористической ниве и с этой целью сфабриковали глупые и бессмысленные дела? Нет. Это прямой заказ. Но у исполнителей нет оснований для серьезных обвинений, и с профессионализмом реальные проблемы", - считает Турчинов.

Бывший секретарь СНБО убежден: то, что большинство обвинений так или иначе касаются именно надлежащего выполнения Порошенко полномочий президента, как нельзя лучше свидетельствует о возрождении в Украине практики политических репрессий против оппонентов.

"Более 20 дел. Одно позорнее другого. Причем Порошенко обвиняют в том, что он выполнял свои полномочия в качестве президента. Его обвиняют в том, что он продолжил контрнаступление на Донбассе. Его обвиняют в том, что он дал команду на проход из украинского порта – Одессы – в другой украинский порт – Мариуполь – украинским военным кораблям через Керченский пролив, также украинский и др. И только жесткое заявление Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки о недопустимости политических репрессий, а также активная позиция Украинской заставили их уже в суде отказаться от запланированного ареста", - напомнил Турчинов.

Он также напомнил другие примеры обвинений, которые вызывают вопросы относительно истинных мотивов тех, кто их генерирует.

"Вспомните абсурдность обвинений против София Федины, Маруси Зверобой, Тани Черновол, Александра Погребиского и других патриотов. Я не считаю, что это смешно. Что это неудачные шутки. Это демонстрация агрессивности и одновременно бессилия власти. Но этот конвейер дел отнимает много времени, нервов и сил", - отмечает Турчинов.

Он напомнил, что почувствовал на себе подобные "прелести" режима.

"Во времена Кучмы и Януковича против меня было возбуждено с десяток уголовных дел за организацию массовых беспорядков, за захват телецентра, сопротивление силовикам и тому подобное. Они трижды вносили в парламент представление на мой арест. Я это все проходил. Не думаю, что нынешняя власть меня сможет в этом плане чем-то удивить. Принимая решение возглавить штаб ЕС, я предполагал, какой может быть их реакция. Через неделю после моего заявления из Офиса Генпрокурора в Печерский суд пришла пачка ходатайств о выемке документов, связанных с моей прежней работой. Как видите, довольно оперативная реакция", - отметил Турчинов.

Он также отметил, что при пассивной поддержке властей усиливаются попытки дискредитации Майдана со стороны пророссийских сил.

"Лидеры ОПЗЖ четко ориентированы не на перспективу нашей страны, а интересы страны-агрессора. Они демонстративно регулярно летают в Москву на какие-то совместные мероприятия, не скрывая своего положительного отношения к стране-агрессору, которая оккупировала Крым и часть Донбасса, которая продолжает ежедневно убивать наших солдат и реально нам грозит полномасштабной войной. Такая работа на Россию, которая пытается восстановить свой имперский потенциал, – опасна для страны. Начиная с 2014 года так нагло пятая колонна никогда не вела себя", - констатирует Турчинов.

По мнению экс-секретаря СНБО, после мощного информационного зомбирования рано или поздно появятся российские танки.

"Большинство представителей "пятой колонны"были загнаны в угол или бежали из страны. Сейчас они действуют открыто и нагло. Их возможности, в частности, информационные активы, использует Российская Федерация в агрессии против нашей страны. Гибридные технологии войны предусматривают сначала информационное зомбирование людей, как это было в Крыму или на Донбассе, а потом уже появляются российские танки. То же мы видим сейчас. Полным ходом идет информационная обработка населения, а что будет потом – мы можем с вами довольно точно спрогнозировать", - говорит Турчинов .

Он констатировал: пока дискредитация Майдана и идей Революции Достоинства происходит не без поддержки со стороны властей.

"При пассивной поддержке власти усиливаются попытки дискредитации Майдана, ревизии идей и приоритетов Революции Достоинства. Наступление идеологов контрреволюции поддерживается и усиливается руководством правоохранительных органов, прежде всего, – ОГПУ и ГБР", - говорит Турчинов.

"Установив контроль над ведущими СМИ, они декларируют просто дерзкие для страны вещи, оправдывая российскую агрессию. Никто не контролирует происхождения их ресурсов. Пророссийские антиукраинские силы начинают серьезно влиять на внутреннюю и внешнюю политику государства. Это уже перешло некую критическую черту", - добавляет политик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Турчинов заявил, что не верит в долгосрочное прекращение огня. Он убежден: Россия считается только на силу, а перемирие на Донбассе может спокойно нарушить.