Турборежим в действии: что приняла и провалила Рада за рекордные 40 минут

Верховная Рада во время 40-минутного голосования 30 марта приняла и провалила целый ряд законопроектов, которые прямо коснутся каждого украинца. Речь идет как и борьбе против пандемии коронавируса, так и возможности получить 10-миллиардного кредита от Международного валютного фонда.

Важно отметить, все законопроекты, секвестр бюджета и кандидатуры министров – были инициативами президента Владимира Зеленского, Офиса президента и Кабинета министров. Глава государства неоднократно подчеркивал важность этих решений, но члены его партии отказались поддержать часть из просьб Зеленского.

OBOZREVATEL кратко собрал все, что успели рассмотреть нардепы на коротком собрании в разгар карантина.

Уволили министра здравоохранения, 64-летнего Илью Емца. Он проработал на своей должности меньше месяца, с 4 марта. Запомнился сразу несколькими скандалами, назвав "трупами" тех украинцев, которые старше 65 лет. На замену Емца "Слуга народа" предложила экс-главу Одесской ОГА Максима Степанова, за которого проголосовали лишь 217 нардепов, при необходимых 226. Фракция СН дала всего 182 голоса.

Уволили министра финансов Игоря Уманского. Он также начал работу с 4 марта и запомнился скандалом, связанным с неудачным секвестром бюджета. Его жестко раскритиковали в "Слуге народа" и других политсилах. На его место планировали назначить экс-замглавы Администрации президента Сергея Марченко, за которого проголосовали лишь 223 нардепа. СН дала 183 голоса.

Не смогли принять решение значительно урезать бюджет на 2020 год. Секвестр (урезание расходов) должен был коснуться большинства сфер. Новшество от Кабмина поддержали только "слуги народа" и то не в полном составе. "Слуга народа" дала 200 голосов (37 депутатов отсутствовали, 5 не голосовали и 6 воздержались), также 15 голосов дала группа "Довіра" и 8 голосов – внефракционные. Все остальные фракции правки отклонили. Детальнее тут.

Приняли законопроект об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением COVID-2019. За него проголосовали 312 депутатов. Каждый работающий украинец теперь имеет право вернуть часть подоходного налога, если он тратил деньги на лечение, образование или ипотеку. В этом году этот перечень хотят увеличить и возвращать часть налога и тем, кто помогал медицинским учреждениям во время борьбы с распространением коронавируса. Детальнее тут.

Многие нардепы пришли в защитных костюмах Татьяна Цыба

Приняли законопроект об обеспечении продуктами военнослужащих. За проголосовали 302 народных депутатов. Кабмин предложил дополнить закон о государственном бюджете Украины ст. 17-1, согласно которой Министерство обороны Украины и Министерство внутренних дел смогут продолжить в 2020 году действие договоров, заключенных в 2019 году.

Решили, что народные депутаты могут работать в комитетах онлайн, чтобы не прекращать рассматривать законопроекты, но при этом не подвергаться опасности.

Несмотря на такие резонансные голосования, монобольшинство и другие фракции парламента решили провести еще одно заседание 30 марта. Во время него могут быть рассмотрены законопроекты о банках и рынке земли. Также возможно повторное голосование за кандидатуры Максима Степанова и Сергея Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине на время карантина отменили семидневный период для поиска подходящей работы: регистрировать безработных будут в первый день после подачи заявления в центре занятости; выплаты назначат с этого же дня.

Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

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