"Тупиковый путь": Тымчук раскрыл план по возвращению Донбасса

Донбасс не скоро вернется в Украину, даже если наша страна станет сильным экономическим государством.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат ("Народный фронт") Дмитрий Тымчук. Политик отметил, что пока нет возможности так называемого "мирного" возвращения оккупированного Донбасса.

Такой вариант развития событий он назвал тупиковым, и провел параллель с Южной и Северной Кореями.

"Это тупиковый путь. Разница в экономическом развитии даст о себе знать. Это будет все равно, как если бы объединились Северная и Южная Кореи. Начинать объединение Украины нужно уже сейчас. Но для начала необходимо создавать все условия для реинтеграции Донбасса в Украину", – отметил Тымчук, призвав начинать объединение Украины уже сейчас.

Тымчук подчеркнул, что определенная часть населения на Донбассе просто зомбирована.

"Людям говорят: придет хунта, начнутся расстрелы. Потому, я считаю, что за умы и сердца жителей псевдореспублик надо бороться. Нужно возвращать социальные выплаты, пенсии", – рассказал он.

Также нужен закон об амнистии, чтобы жители временно оккупированных территорий могли знать: если они не принимали участия в военных преступлениях, то их никто не будет уголовно преследовать.

"Но те, кто убивал, насиловал, грабил, естественно, должны предстать перед судом", – акцентировал Тымчук.

Кроме того, надо продолжать выполнять программу СБУ "Тебя ждут дома". Необходимо доводить до сведения боевиков, которые не совершали военных преступлений, что такая программа существует.

Война на Донбассе

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