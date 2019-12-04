"Кремлевские нарративы": Тука заподозрил Зеленского в игре на Москву

После того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, в Украине все чаще стали звучать тезисы, которые ранее звучали исключительно из уст представителей Кремля.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"С победой Зеленского в украинском политикуме воцарились абсолютно стопроцентные кремлевские нарративы – особый статус (до появления Зеленского на официальном уровне, этот термин использовал исключительно Медведчук), закон об особом статусе (такого закона не существует, есть закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах), блокада Донбасса (никогда такого не было, и блокады Донбасса не существует априори)", – отметил он.

Владимир Зеленский

Кроме того, Тука подчеркнул, что тезис о необходимости мира, о котором постоянно говорит Зеленский, никак не приблизит Украину к победе над оккупантом своих территорий.

"Кстати, я раз 20 пересмотрел видео пребывания Зеленского в Золотом, когда он общался с ветеранами у костра. Я еще тогда обратил внимание, что он впервые озвучил мечту своего гениального "плана Зеленского" – замораживание. Тогда он сказал, что существуют процессы, которые лучше заморозить", – возмутился Тука, указывая на нежелание президента вести активную борьбу с агрессором.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что не намерен начинать активные боевые действия на Донбассе. Президент осудил призывы активистов вернуть Донбасс силовым путем и выразил уверенность, что призывы отвоевывать захваченные территории инициирует предыдущая украинская власть.

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