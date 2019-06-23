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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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ЦИК поймал Саакашвили на лжи и не пустил его кандидатов на выборы

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ЦИК отказал в регистрации кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в воскресенье, 23 июня, по итогам заседания, которое провела глава комиссии Татьяна Слипачук. Речь идет о кандидатах, которые планировали баллотироваться по мажоритарке.

В ЦИК заявили, что партия рассматривала вопрос своего участия в выборах 8 мая, тогда как выборы в Раду были назначены только указом Зеленского от 21 мая.

"Следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании Рады политической партии "Рух Новых Сил" Михеила Саакашвили вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не мог быть осуществлен", - заявила Слипачук.

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По ее словам, созыв и проведение внеочередного съезда партии Саакашвили 10 июня и утверждение на нем избирательного списка кандидатов в нардепы состоялось при нарушении требований устава партии.

Копию решения ЦИК и копию документов партии Саакашвили в Центризбиркоме планируют отправить в полицию "для осуществления проверки".

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Печерский районный суд Киева разрешил Саакашвили принимать участие во внеочередных парламентских выборах 21 июля. Таким образом был удовлетворен иск Саакашвили с требованием подтвердить его непрерывное проживание в Украине сроком не менее 5 лет.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
Тег
ЦИК
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