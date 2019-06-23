ЦИК поймал Саакашвили на лжи и не пустил его кандидатов на выборы

ЦИК отказал в регистрации кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в воскресенье, 23 июня, по итогам заседания, которое провела глава комиссии Татьяна Слипачук. Речь идет о кандидатах, которые планировали баллотироваться по мажоритарке.

В ЦИК заявили, что партия рассматривала вопрос своего участия в выборах 8 мая, тогда как выборы в Раду были назначены только указом Зеленского от 21 мая.

"Следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании Рады политической партии "Рух Новых Сил" Михеила Саакашвили вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не мог быть осуществлен", - заявила Слипачук.

По ее словам, созыв и проведение внеочередного съезда партии Саакашвили 10 июня и утверждение на нем избирательного списка кандидатов в нардепы состоялось при нарушении требований устава партии.

Копию решения ЦИК и копию документов партии Саакашвили в Центризбиркоме планируют отправить в полицию "для осуществления проверки".

Михеил Саакашвили

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Печерский районный суд Киева разрешил Саакашвили принимать участие во внеочередных парламентских выборах 21 июля. Таким образом был удовлетворен иск Саакашвили с требованием подтвердить его непрерывное проживание в Украине сроком не менее 5 лет.

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