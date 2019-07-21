"Это скоро закончится!" В "Слуге народа" дали громкое обещание

В партии "Слуга народа" заявили, что в новой Верховной Раде законопроекты будут ставиться на голосование только один раз, как это разрешено регламентом.

Об этом журналисту OBOZREVATEL сказал глава президентской политсилы Дмитрий Разумков, отметив, что предыдущий созыв ВРУ грубо нарушал закон.

Дмитрий Разумков

"Это ничто иное, как нарушение действующего законодательства, так как регламент этого не предусматривает. Это может создать большую проблему для украинского общества и государства, потому что многие законы принимались с нарушением регламента и это может привести к проблемам с выполнением этих законов, если кто-то захочет их отменить", – объясняет политик.

В то же время, Разумков утверждает, что новый парламент не будет нарушать регламент.

"А то, что сейчас происходит в Раде, иногда напоминает цирк, иногда детский сад, когда спикер 28 раз пытается уговорить народных депутатов занять свои места и 17 раз голосовать избирательный кодекс, ну это неуважение к себе, к людям, к закону, к Верховной Раде. Но я надеюсь, что это уже скоро закончится. Мы будем голосовать так, как предусмотрено регламентом ", – заявил глава "Слуги народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новоизбранной Верховной Раде. Об этом он сказал в штабе партии "Слуга народа" в день парламентских выборов, 21 июля, после оглашения первых итогов голосования Национальным экзит-полом.

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