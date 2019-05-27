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"Циничный бизнесмен!" Коломойский сделал неожиданное заявление о Зеленском

2.4тЧитать материал на украинском

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского "циничным бизнесменом".

"С ним палец в рот не надо класть. Никаких сантиментов. Если должен, то должен. Никаких разговоров, поблажек. Он современный, он как раз поколение 70-х, ближе к 80-м. Вот у меня сестра такая, жесткая. Он очень крутой", – сказал олигарх в интервью "УП".

По словам бизнесмена, несмотря на это, у них весьма хорошие отношения.

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Владимир Зеленский и Игорь Коломойский

Владимир Зеленский и Игорь Коломойский

"Но они образовались на протяжении какого-то длительного срока, последних 7 лет общения на фоне производства их контента, который транслировался у нас. Недавно его супруга давала интервью, сказала, что были и стычки в этом плане. Ругались, да. Что-то показали, что-то не показали, какая-то еще была история. Я не помню подробности. Он очень зубастый. Очень зубастый", – заявил Коломойский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Коломойский заявил, что на внеочередных парламентских выборах будет поддерживать политическую партию "Батьківщина" Юлии Тимошенко, так как они являются друзьями.

Правда, при этом Коломойский подчеркнул, что симпатизирует всем политическим партиям-участникам, кроме "Блока Петра Порошенко".

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Персоны
Игорь КоломойскийВладимир Зеленский
Место
Украина
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Семенова Елена
Семенова Елена
Спaсибо тoмy, кто пoкaзал мнe этот caйт http://difimas.com/v8aevm Прoсто пpойдя проcтой опрос полyчила пoчти полyгодoвyю зapплaту)) Пoльзуйтеcь, пoка ещe eсть возмoжноcть=)
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Эка лизнул...
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