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25 октября • обновлено в 10:51
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"Цинично и отвратительно!" Забужко раскрыла наглые планы Германии на Украину

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Германия нуждается в Украине как в квалифицированной белой рабочей силе, потому как население государства к 2030 году сократится на 10 млн человек.

Об этом заявил один из высокопоставленных немецких чиновников в частном разговоре с украинской писательницей Оксаной Забужко, о чем она рассказала "Фактам".

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"Я своим ушам не поверила. То есть не тому не поверила, что в некоторых политических кругах Германии такая точка зрения может существовать (это-то как раз для меня не новость, с тем же Штайнмайером у меня была публичная стычка в Берлине еще в мае 2014-го), а тому, что это совершенно спокойно говорилось вслух — мне, украинскому писателю! Как будто я должна этому обрадоваться — что они моей стране готовят такую перспективу. Такое чувство было, что работорговец вербует себе союзника "из аборигенов", – подчеркнула Забужко.

Она добавила, что судя по всему, не только России нужны украинские трудовые резервы, чтобы осваивать тайгу и Колыму, но и за западным "поребриком" имеются заинтересованные.

"Особенно в тех странах, где втайне предпочитают белых, а не смуглых мигрантов. Да, это очень цинично и отвратительно. Но об этом надо знать. И понимать, что не каждый западный политик, называющий себя "миротворцем", желает Украине добра", – отметила Забужко.

"Коль на то пошло, для меня обе стратегии проигрышные, капитулянтские. И когда внуки чекистов мечтают использовать мой народ для освоения тундры, как это делали их деды в прошлом веке, и когда его хотят кинуть "в противовес" волне мигрантов из Азии и Африки, "заткнув" моими земляками дыры в "черных кварталах" Берлина и Парижа. И сейчас люди, которым эти стратегии выгодны, дергают украинскую власть за ниточки с обеих сторон. В общем, война за Украину идет на всех фронтах", – подытожила она.

Раскрыты наглые планы Германии на Украину

Раскрыты наглые планы Германии на Украину

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Забужко назвала "формулу Штайнмайера", которая касается определения статуса Донбасса, формулой президента России Владимира Путина.

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Персона
Оксана Забужко
Место
Германия
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Такая вот судьба у нерабов любить неньку на расстоянии
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"Такое чувство было, что работорговец вербует себе союзника "из аборигенов" И это чувство ее не обмануло. Такая малоросская гордыня - считать себя пупом Земли, только всем остальным на это пох, надо понимать реальные возможности и ситуацию.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Забужко просто Капитан Очевидность! А для чего, как вы думаете, вам безвиз дали? Как раз для этого! Продолжайте обезлюдивать свою страну и молиться на безвиз! Вам же невдомек, что безвизы хороши для богатых стран, а для нищих это смерть!
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