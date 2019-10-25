"Цинично и отвратительно!" Забужко раскрыла наглые планы Германии на Украину

Германия нуждается в Украине как в квалифицированной белой рабочей силе, потому как население государства к 2030 году сократится на 10 млн человек.

Об этом заявил один из высокопоставленных немецких чиновников в частном разговоре с украинской писательницей Оксаной Забужко, о чем она рассказала "Фактам".

"Я своим ушам не поверила. То есть не тому не поверила, что в некоторых политических кругах Германии такая точка зрения может существовать (это-то как раз для меня не новость, с тем же Штайнмайером у меня была публичная стычка в Берлине еще в мае 2014-го), а тому, что это совершенно спокойно говорилось вслух — мне, украинскому писателю! Как будто я должна этому обрадоваться — что они моей стране готовят такую перспективу. Такое чувство было, что работорговец вербует себе союзника "из аборигенов", – подчеркнула Забужко.

Она добавила, что судя по всему, не только России нужны украинские трудовые резервы, чтобы осваивать тайгу и Колыму, но и за западным "поребриком" имеются заинтересованные.

"Особенно в тех странах, где втайне предпочитают белых, а не смуглых мигрантов. Да, это очень цинично и отвратительно. Но об этом надо знать. И понимать, что не каждый западный политик, называющий себя "миротворцем", желает Украине добра", – отметила Забужко.

"Коль на то пошло, для меня обе стратегии проигрышные, капитулянтские. И когда внуки чекистов мечтают использовать мой народ для освоения тундры, как это делали их деды в прошлом веке, и когда его хотят кинуть "в противовес" волне мигрантов из Азии и Африки, "заткнув" моими земляками дыры в "черных кварталах" Берлина и Парижа. И сейчас люди, которым эти стратегии выгодны, дергают украинскую власть за ниточки с обеих сторон. В общем, война за Украину идет на всех фронтах", – подытожила она.

Раскрыты наглые планы Германии на Украину УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Забужко назвала "формулу Штайнмайера", которая касается определения статуса Донбасса, формулой президента России Владимира Путина.

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