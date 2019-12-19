"Украинские танки на Кубани": Цимбалюк устроил баттл с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк устроил яркий баттл с президентом России Владимиром Путиным на его ежегодной пресс-конференции 19 декабря.

Свой вопрос украинец начал со стеба над лидером страны-агрессора (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У меня лично нет проблем для того, чтобы работать в России. Возможно, если бы украинские танки были бы на Кубани, то вы тоже бы немного к нам изменили отношение", – сказал журналист.

Путин язвительно уточнил у него, о каких танках идет речь: 72 или 34? "У нас основной боевой танк Т-64. Произведен в Харькове", – сказал Цимбалюк.

Путин огрызнулся, что это советский танк, но Цимбалюк осадил его, напомнив, что Россия тоже вышла из СССР.

"Я хотел бы спросить: вы могли бы назвать дату, когда вы примете решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке? Потому что вы их называете "республиками", а в Минских соглашениях нет никаких "республик", – перешел журналист к вопросу.

После этого Путин начал отвечать на него, выдвигая ряд стандартных ультиматумов к Украине в отношении Донбасса.

"Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных "республиках". Первое – представлявший Украину в Минске Порошенко Петр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были подписи руководителей двух непризнанных "республик". Они просто за горло меня взяли все. А представители отказывались это делать. Вот я вскрою подноготную переговоров. Но все-таки мы их уговорили", – сказал президент РФ.

Цимбалюк и Путин

"Так Украина сама признала, что такая власть существует. Там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это очень демократический способ организации органов власти. В самих Минских соглашениях есть указание того, что является правом "Л/ДНР". Там все написано: про язык, местную милицию", – цинично оправдал он оккупацию Россией востока Украины.

Также Путин заявил, что в Минских соглашениях якобы есть спорные моменты. К ним он отнес пункт о выводе наемников и иностранных войск, а также передача границы под контроль Украины.

"Закрытие границы может начаться на второй день после выборов. И закончиться после полного урегулирования, которое предполагает внесение изменений в Конституцию Украины и предоставление "Л/ДНР" прав, которые в Минске прописаны. Когда это будет сделано, тогда будет полное закрытие границы. Наконец об иностранных войсках – там нет их. Там есть местная милиция и самооборона. Мне все время задают вопрос, откуда у них танки и артиллерия? Вот во многих горячих точках мира происходят конфликты. С применением танков и артиллерии. Откуда они берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная", – снова соврал Путин.

Говоря о наемниках, он подчеркнул, что в этом вопросе нужно разбираться, поскольку они якобы присутствуют на обеих сторонах конфликта.

"Но они не основа этих вооруженных формирований. Главная проблема, что нет желания решать вопрос в диалоге с людьми, без силового способа. Когда Украина избавится от ошибочного подхода в решении проблемы, а перейдет к диалогу, тогда можно решить", – сказал Путин.

Подытоживая, он подло обвинил Украину в блокаде Донбасса и пригрозил жестким ответом в случае силового решения конфликта в регионе со стороны Киева.

"Если будут предприниматься попытки задушить силовым способом, то вряд ли это можно сделать. Эта известная фраза "Донбасс порожняк не гонит". Она хулиганская, но там гордые люди живут", – сказал глава страны-оккупанта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе пресс-конференции 2018 года Цимбалюк также атаковал Путина неудобными вопросами о войне в Украине и о захвате украинских моряков в Черном море.

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