"Президент мира, а не победы": Цимбалюк указал на опасность стратегии Зеленского

Решение президента Украины Владимира Зеленского позиционировать своей главной целью мир, а не победу над российским агрессором, несет как определенные риски для страны, так и для него лично.

Ведь на это сделал ставку Кремль, который теперь стремится к тому, чтобы между Зеленским и активной частью украинского общества произошла серьезная конфронтация. Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

"Россия, Кремль старается сделать все, чтобы самая активная часть украинского общества столкнулась с молодым президентом. Для того, чтобы президент отчетливо понимал настроения в том числе этой активной части общества, слава Богу, у нас проходят акции "Ні капітуляції". Я надеюсь, что глава украинского государства может смотреть на вещи реально. Но он у нас президент мира, а не победы. И именно под этими лозунгами Зеленский одержал победу. И что тут скажешь – маємо те, що маємо", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Цимбалюк заявил, что, давая обещания вернуть в Украину мир, Зеленский оказался в ловушке Путина. Ведь теперь президент РФ выдвигает ультиматумы, несмотря на то, что войну может остановить только Кремль.

Также журналист считает, что умалчивая о деталях согласования "формулы Штайнмайера", Зеленский допустил коммуникационную ошибку, которая может стать роковой для страны. Ведь нежелание объяснять такие важные шаги народу может привести к новому Майдану, которым воспользуется Россия.

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