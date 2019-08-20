"Хапнули, сколько могли!" Цимбалюк разнес Захарову за ложь об Украине

Журналист Роман Цимбалюк разгромил фейк спикера МИД России Марии Захаровой, которым она пыталась оправдать вторжение оккупантов в украинский Крым и Донбасс.
Фрагмент едкого спича скандального дипломата страны-агрессора и ответ на него украинец показал в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В частности, Цимбалюка возмутили обвинения Захаровой западных СМИ в якобы искаженном освещении российско-украинского конфликта.
Роман Цимбалюк и Мария Захарова
"Не видится суть того, что делается, не видится, что за этой политикой стоят судьбы людей конкретного региона. Это подается через некую призму имперских амбиций России – чуть ли не становления в пределах СССР", – цинично попыталась оправдаться соратница главы МИД РФ Сергея Лаврова.
В свою очередь Цимбалюк упрекнул Захарову в замалчивании преступления России против суверенного государства и попытке сделать вид, что Россия не имеет отношения к развязанной ею войне.
"А то можно подумать, что нет! Хапнули в 2014 году столько, сколько могли! Воспользовались этим бредом – "мы же братья, сестры", "Донбасс наш", "Крым наш", "Украина наш", – пресек он лживые антиукраинские выпады Захаровой.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова пожаловалась на четкую работу снайперов Вооруженных сил Украины на Донбассе и нарвалась на яркий ответ Цимбалюка.
Также украинский журналист пресек агрессивные выпады спикера МИД России из-за вступления в силу закона об украинском языке. Он заявил, что все ее жалобы на "ущемление" русскоязычных безосновательны.
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