"Бессмертные и с безлимитом?" Цимбалюк разгромил ОБСЕ из-за террористов

Украинский журналист Роман Цимбалюк возмутился из-за того, что ОБСЕ не поднимает вопрос о том, откуда у террористов "Л/ДНР" оружие и как они постоянно пополняют его запасы.
В своем блоге на YouTube он с сарказмом отметил, что международная авторитетная организация, вероятно, воспринимает украинскую трагедию, как игру (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Роман Цимбалюк
"Я все время задаю вопрос и миссии ОБСЕ в том числе: неужели никому не интересно, откуда у людей, которые воюют против Украины, берется оружие и боеприпасы? Это что, Call of Duty, только крекнутая версия, когда люди становятся бессмертными, у них полный безлимит?!" – обратился Цимбалюк к ОБСЕ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, общаясь с журналистами в Мариуполе, заявил, что украинская сторона 29 октября начала отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.
Однако в штабе ООС сначала опровергли слова Пристайко о начале разведения войск в Золотом на Донбассе, сообщив о новых нарушениях режима прекращения огня со стороны террористов.
Позже штаб ООС все же опубликовал официальное подтверждение начала отвода войск вблизи Золотого. Также появилось уточнение о том, что обстрел, о котором сообщалось накануне, якобы состоялся не в зоне разведения сил и средств.
Украинцев смутила такая смена риторики штаба ООС и они устроили бурную дискуссию в сети.
На нее отреагировали в штабе ООС, уточнив, что один из обстрелов был зафиксирован силами ООС, но не нашел отображения в сводках ОБСЕ. Что касается второго нарушения режима тишины террористами, то оно якобы произошло за пределами участка разведения войск.
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