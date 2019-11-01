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1 ноября • обновлено в 17:34
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"Бессмертные и с безлимитом?" Цимбалюк разгромил ОБСЕ из-за террористов

1.4т Читать материал на украинском

Украинский журналист Роман Цимбалюк возмутился из-за того, что ОБСЕ не поднимает вопрос о том, откуда у террористов "Л/ДНР" оружие и как они постоянно пополняют его запасы.

В своем блоге на YouTube он с сарказмом отметил, что международная авторитетная организация, вероятно, воспринимает украинскую трагедию, как игру (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

"Я все время задаю вопрос и миссии ОБСЕ в том числе: неужели никому не интересно, откуда у людей, которые воюют против Украины, берется оружие и боеприпасы? Это что, Call of Duty, только крекнутая версия, когда люди становятся бессмертными, у них полный безлимит?!" – обратился Цимбалюк к ОБСЕ.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" ОБСЕ
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Пигин Макс
Пигин Макс
Оружие Ополчению поставляют ВСУшники. Это все знают, кроме забавного ушастика...
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hunt andres
hunt andres
Меня интересует вопрос: доколе российские власти будут терпеть нахождение этого ушастого шныря в столице?
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