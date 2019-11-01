"Бессмертные и с безлимитом?" Цимбалюк разгромил ОБСЕ из-за террористов

Украинский журналист Роман Цимбалюк возмутился из-за того, что ОБСЕ не поднимает вопрос о том, откуда у террористов "Л/ДНР" оружие и как они постоянно пополняют его запасы.

В своем блоге на YouTube он с сарказмом отметил, что международная авторитетная организация, вероятно, воспринимает украинскую трагедию, как игру (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

"Я все время задаю вопрос и миссии ОБСЕ в том числе: неужели никому не интересно, откуда у людей, которые воюют против Украины, берется оружие и боеприпасы? Это что, Call of Duty, только крекнутая версия, когда люди становятся бессмертными, у них полный безлимит?!" – обратился Цимбалюк к ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!