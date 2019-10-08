"Посадят на подвал": Цимбалюк разгромил идею о выборах в ОРДЛО

Президентская партия "Слуга народа", активно выступающая за проведение выборов в "Л/ДНР", должна сначала изучить опыт проведения выборов в Мосгордуму.

Кроме того, представители политсилы должны понимать, что все, что им смогут предложить террористы на захваченных территориях, это расправы и заключения. Такое мнение озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк на личной странице в Facebook.

"А кто сказал, что "слуги народа" будут иметь возможность участвовать в этих выборах? Желательно посмотреть на последний пример – выборы в Московскую городскую Думу – русская традиция предусматривает недопуск кандидатов, которые не нравятся Кремлю. Никого из украинских политиков они не допустят, разве что посадят на подвал. Но это не о выборах", – предупредил он.

Выборы на Донбассе "24 канал"

Как сообщал OBOZREVATEL:

глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко заявил, что Киев хочет провести местные выборы в Украине, в том числе на Донбассе, в ближайшее время – теоретически весной 2020 года.

Яременко также заявил, что Украина считает президента России Владимира Путина представителем оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на Донбассе проведут только после того, как РФ выведет свои войска.

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