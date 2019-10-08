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8 октября • обновлено в 03:50
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"Посадят на подвал": Цимбалюк разгромил идею о выборах в ОРДЛО

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Президентская партия "Слуга народа", активно выступающая за проведение выборов в "Л/ДНР", должна сначала изучить опыт проведения выборов в Мосгордуму.

Кроме того, представители политсилы должны понимать, что все, что им смогут предложить террористы на захваченных территориях, это расправы и заключения. Такое мнение озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк на личной странице в Facebook.

"А кто сказал, что "слуги народа" будут иметь возможность участвовать в этих выборах? Желательно посмотреть на последний пример – выборы в Московскую городскую Думу – русская традиция предусматривает недопуск кандидатов, которые не нравятся Кремлю. Никого из украинских политиков они не допустят, разве что посадят на подвал. Но это не о выборах", – предупредил он.

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Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа ДНР
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
"Цимбалюк разгромил идею о выборах в ОРДЛО", этот ушастый клоун разгромить может только пивнуху в Москве, где бухает. Заберите его в нэньку и дайте автомат.
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