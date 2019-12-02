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2 декабря • обновлено в 21:59
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"Русские этого ждут": Цимбалюк рассказал, чем Украине грозит третий Майдан

4.7т
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Если команда президента Украины Владимира Зеленского перейдет красные линии, то это вполне может привести к новому Майдану. Однако на этот раз им в полной мере воспользуется Россия для уничтожения независимости нашей страны.

Такое мнение в интервью для "Єдність" озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Майдан

Майдан

thekievtimes.ua

"По поводу Майдана, как раз это и зависит непосредственно от действующей властной команды Зеленского и его людей. Потому что если они перейдут красные линии, то шансов на Майдан становится больше. Но это, по-моему, катастрофический сценарий для Украины, потому что русские этого ждут. Майдан – это хаос и отсутствие государственных институтов. Как только у нас будет слабость в Киеве – они снова пойдут вперед со всеми последствиями, которые нас могут ожидать: потеря территорий, война, кровь и так далее. И, собственно, потеря украинского государства", – предупредил он.

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В этой связи Цимбалюк призвал украинцев не спешить с пессимистичными выводами по поводу действий Зеленского и дождаться итогов "нормандского формата", который пройдет 9 декабря в Париже.

"Встреча в "нормандской четверке" продемонстрирует нам, куда же движется украинский корабль под управлением Зеленского. Если он попытается повернуть его на российские рифы, я думаю, в нашем государстве есть люди, которые подскажут Владимиру Александровичу, что это опасно не только лично для него, но и для всего государства", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников считает, что акции протестов, которые уже прошли на Майдане Независимости в Киеве при власти Зеленского, являются серьезным сигналом. Это признак того, что ее устойчивость могут серьезно пошатнуть.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Евромайдан Российско-украинский конфликт
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Достаточно и сотни каких-нибудь ушлепков типа патриотов чтобы вызвать волну, при которой майдан покажется цветочками.
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Без американских печенюшек никакого Майдана не будет.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Клим Чугункин, Порошенко может тесто замесить, а Тимошенко напечёт, Ляшко раздавать будет и потом уж между собой разберутся ...
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Ромка вызывает восхищение. Не каждый украинец сможет жить в самом сердце страны-ахрeccора. Каждый день ходить по улицам спотыкаясь о трyпы yмерших от голода, слушать по ночам стоны из пытoчных Лyбянки, не оглохнуть от постоянного грохота автоматных очередей, доносящихся с площадей при рaccтреле неугодных режыму, видеть в окно тысячи грузовиков вывозящих мeртвые тела оппозицыонеров. Железный человек Ромка Цымбалюк. Настоящий герой своей страны, которая вырвалась из тысячелетнего рaбства, выбрала курс на членство в НАТО и возглавила антирoccийскую коалицию ведя за собой весь цивилизованный мир. СУГС, ёпста
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