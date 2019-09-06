"Спят и видят, как подвинуть": Цимбалюк расшифровал ультиматум Путина Зеленскому

Предостережение президента России Владимира Путина в адрес главы Украины Владимира Зеленского от преследований оппозиции – это прямой ультиматум с угрозами.

Он дал понять визави, что не оставит безнаказанными шаги против своего кума Виктора Медведчука. Так слова лидера страны-агрессора истолковал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, он подчеркнул, что дерзкое предупреждение Путина было реакцией на громкое заявление Зеленского. В нем шла речь о владении информацией об источниках финансирования партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также звучало предупреждение о том, что для партии Медведчука все может закончиться очень плачевно.

Владимир Путин

"Такое впечатление, что наша новая Банковая начинает кое-что осознавать: что им нужно бояться не "путча" Порошенко – есть настоящие гангстеры. Которые спят и видят, как сделать так, чтобы Владимир Александрович (Зеленский. – Ред.) подвинулся. И вот здесь Владимир Путин грудью стал за своего кума. По сути – это ультиматум Зеленскому: "Будешь трогать Медведчука – будет ай-ай-ай", – говорит Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября одиозный Виктор Медведчук прибыл в Россию для участия в экономическом форуме, где пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского.

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