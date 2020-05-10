Цимбалюк раскрыл настоящее отношение России к Зеленскому

В России президента Украины Владимира Зеленского не воспринимают как человека, готового к капитуляции. Также в стране-агрессоре в отношении него сохраняют негативную риторику, которая там применима ко всем проукраинским политикам.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал украинский журналист, который работает собкором УНИАН в Москве, Роман Цимбалюк.

"В Москве его не считают человеком, готовым капитулировать. И правда, он пока не сделал ни одного шага, который нельзя откатать назад. Кстати, показательно, что во время годовщины победы Зеленского во втором туре российские пропагандисты называли его "президентом-нацистом". В связи с этим снова вернусь к уроку истории в детском саду моего сына. Российским детям внушают, что нацистов нужно убивать. Хотелось бы, чтобы это услышал наш президент", – сказал он.

В то же время Цимбалюк выразил несогласие со слишком нейтральной риторикой главы украинского государства в отношении ключевых событий современности и дальнейших векторов развития.

Роман Цимбалюк ATR.ua

"Все-таки Боженька Украину любит и компенсирует нам недостаток каких-то правильных решений. Позиция нынешнего президента Украины — "між крапельками". Зеленский пытается избегать ответов на самые главные вопросы. Это касается любой темы. Вроде бы мы за НАТО, но при этом у нас какое-то особое мнение. На днях он вдруг стал размышлять, кто же виноват в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Действительно, кто виноват?" — возмутился журналист.

"Она же не случилась сама по себе. Российские пропагандисты почему-то отсчитывают эту историю с начала пожара в Доме профсоюзов, хотя, наверное, им правильнее было бы вести отсчет с момента, когда пророссийские боевики напали на проукраинский марш. Впрочем, я лично убежден, что все началось 20 февраля — с захвата украинского Крыма. Все остальное стало следствием. Однако наш президент на таких важных моментах не акцентирует внимание, чтобы не заострять углы", — добавил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в интервью Цимбалюк раскритиковал якобы "аполитичную" позицию украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, которые все чаще стали выступать с пророссийскими месседжами. Он обратился к ним с вопросом, почему россияне убивают украинцев, если являются "братским народом".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!