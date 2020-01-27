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27 января • обновлено в 16:44
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"Думают, что мы готовы сдаться": Цимбалюк предостерег Зеленского от мирных "прогибов" перед Кремлем

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Украинский журналист Роман Цимбалюк считает, что постоянные заявления президента Украины Владимира Зеленского и его окружения о готовности к мирному противостоянию России играют против интересов нашей страны.

На своем Telegram-канале он отметил, что такая риторика дает Кремлю повод думать о том, что Киев готов к капитуляции и к полному выполнению условий оккупантов.

"Мир. Это слово любят повторять украинские политики. Во время избирательной кампании и сейчас. Однако частота повторений этой мантры не особо влияет на ситуацию на линии фронта. А, может быть, наоборот. Власть страны становится заложником своих слов. Обещали мир, а его нет. Представитель "слуг народа" в Давосе в интервью российским СМИ начал оправдываться, что у нас точно нет военного плана по освобождению Донбасса. Об этом говорит и президент", – возмутился Цимбалюк.

Журналист напомнил, что в Москве такие слова воспринимают исключительно как сигнал о том, что украинцы готовы сдаться, что они не могут и не хотят защищаться.

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Цимбалюк и Зеленский

Цимбалюк и Зеленский

"Для Москвы это указание к действию: "Дави украинцев, они прогнутся". Активизация российских снайперских групп на Донбассе – не случайна. Украинские военные погибают ежедневно. Таким образом Кремль объясняет Зе команде: так будет продолжаться, пока вы не пойдете на политические уступки – то есть не сдадите Украину. У них логика цинична: больше убийств, ниже рейтинг Зеленского. Вот такая политика", – сделал вывод Цимбалюк.

Кроме того, он призвал руководство Украины перестать транслировать пораженческие заявления и напомнить России о том, что наша страна выступает за мир, но будет себя защищать всеми имеющимися средствами.

"Они понимают только силу. А слабых пинают ногами. В Кремле, кстати, тоже говорят, что хотят нормализации отношений с Украиной. Только почему у нас с начала года 11 погибших?" – обратился Цимбалюк с риторическим вопросом к власти.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Роман Цимбалюк Владимир Зеленский
Место
Украина
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Ш. Олег
Ш. Олег
Цимбалюку, конечно, лучше видно и слышно, что там думают в Мocкве - в конце концов, я нахожусь за тыщи километров от Роccии, а он месяцами торчит в самом логове врага. Говорят, даже квартирку прикупил себе с видом на MГУ. Разумеется, не корысти ради, а токмо во исполнение воли пославших яго туда укpаинских патриотических сил. Но всё равно его пламенные посты выглядят в моих глазах не очень убедительно. Если вокруг враги, шестой год ведущие вoйну против Укpaины, то почему Роман до сих пор на свободе, а не в зaстенках ФCБ? Почему на его гайморитном лице явственно видны следы нездоровых излишеств, а не изощрённых пытoк? Что-то здесь не так. :)
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Цымбалюк упорно не хочет покидать уютненькую Москву.
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