"Думают, что мы готовы сдаться": Цимбалюк предостерег Зеленского от мирных "прогибов" перед Кремлем

Украинский журналист Роман Цимбалюк считает, что постоянные заявления президента Украины Владимира Зеленского и его окружения о готовности к мирному противостоянию России играют против интересов нашей страны.

На своем Telegram-канале он отметил, что такая риторика дает Кремлю повод думать о том, что Киев готов к капитуляции и к полному выполнению условий оккупантов.

"Мир. Это слово любят повторять украинские политики. Во время избирательной кампании и сейчас. Однако частота повторений этой мантры не особо влияет на ситуацию на линии фронта. А, может быть, наоборот. Власть страны становится заложником своих слов. Обещали мир, а его нет. Представитель "слуг народа" в Давосе в интервью российским СМИ начал оправдываться, что у нас точно нет военного плана по освобождению Донбасса. Об этом говорит и президент", – возмутился Цимбалюк.

Журналист напомнил, что в Москве такие слова воспринимают исключительно как сигнал о том, что украинцы готовы сдаться, что они не могут и не хотят защищаться.

Цимбалюк и Зеленский

"Для Москвы это указание к действию: "Дави украинцев, они прогнутся". Активизация российских снайперских групп на Донбассе – не случайна. Украинские военные погибают ежедневно. Таким образом Кремль объясняет Зе команде: так будет продолжаться, пока вы не пойдете на политические уступки – то есть не сдадите Украину. У них логика цинична: больше убийств, ниже рейтинг Зеленского. Вот такая политика", – сделал вывод Цимбалюк.

Кроме того, он призвал руководство Украины перестать транслировать пораженческие заявления и напомнить России о том, что наша страна выступает за мир, но будет себя защищать всеми имеющимися средствами.

"Они понимают только силу. А слабых пинают ногами. В Кремле, кстати, тоже говорят, что хотят нормализации отношений с Украиной. Только почему у нас с начала года 11 погибших?" – обратился Цимбалюк с риторическим вопросом к власти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января, Зеленский заявил, что войну на Донбассе можно завершить буквально завтра, но для этого необходимо желание всех сторон.

Напомним, на Донбассе готовят новое разведение войск, Украина и РФ обсудили девять участков, однако пока что договорились лишь по одному.

При этом министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против полного разведения сил и средств по всей линии разграничения на Донбассе.

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