"Убивают после "славянского мальчика": Цимбалюк поставил на место Захарову из-за российских пропагандистов

Украинский журналист Роман Цимбалюк доходчиво объяснил спикеру МИД России Марии Захаровой, почему в Украину перестали пускать пропагандистов Кремля.

В своем видеоблоге на YouTube он напомнил ей, какую роль рупоры путинского режима сыграли в развязывании войны на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Захарова и Цимбалюк

"Что же случилось с Украиной? Была Украина, а потом с ней что-то случилось. Мария Владимировна отсылает нас в историю этой проблемы. А все как раз началось в 2014 году. А что тогда произошло? Ой, у Украины отжали Крым и Донбасс? Провели военную операцию против нашей страны и продолжают ее до сих пор. А теперь удивляются, что наша страна применяет такие защитные меры", – сказал Цимбалюк.

Он также подчеркнул, что именно российская пропаганда подтолкнула множество граждан страны-агрессоры взять в руки оружие и вторгнуться в чужую страну.

"Потому что еще вопрос, что страшнее: российский солдат с автоматом или российский журналист с микрофоном, который сочинит историю про "славянского мальчика", а потом куча мужчин с российскими паспортами с Урала и не только бросят своих детей и поедут убивать граждан Украины в Украину. Кстати, русскоязычных", – акцентировал внимание журналист.

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