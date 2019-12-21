"Убивают после "славянского мальчика": Цимбалюк поставил на место Захарову из-за российских пропагандистов

Украинский журналист Роман Цимбалюк доходчиво объяснил спикеру МИД России Марии Захаровой, почему в Украину перестали пускать пропагандистов Кремля.
В своем видеоблоге на YouTube он напомнил ей, какую роль рупоры путинского режима сыграли в развязывании войны на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Захарова и Цимбалюк
"Что же случилось с Украиной? Была Украина, а потом с ней что-то случилось. Мария Владимировна отсылает нас в историю этой проблемы. А все как раз началось в 2014 году. А что тогда произошло? Ой, у Украины отжали Крым и Донбасс? Провели военную операцию против нашей страны и продолжают ее до сих пор. А теперь удивляются, что наша страна применяет такие защитные меры", – сказал Цимбалюк.
Он также подчеркнул, что именно российская пропаганда подтолкнула множество граждан страны-агрессоры взять в руки оружие и вторгнуться в чужую страну.
"Потому что еще вопрос, что страшнее: российский солдат с автоматом или российский журналист с микрофоном, который сочинит историю про "славянского мальчика", а потом куча мужчин с российскими паспортами с Урала и не только бросят своих детей и поедут убивать граждан Украины в Украину. Кстати, русскоязычных", – акцентировал внимание журналист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 ноября в Киев приехали пропагандисты телеканала "Звезда". Одна из них, Диана Сирази, призналась, что ранее ее коллеги посещали столицу Украины под надуманными предлогами.
В СБУ заявили, что женщина прибыла в украинскую столицу как частное лицо.
А в Госпогранслужбе ответили, что пропустили пропагандистов "Звезды", поскольку те скрыли настоящую цель визита.
В итоге СБУ все же запретила въезд в Украину на три года группе пропагандистов "Звезды".
16 декабря корреспондент телеканала НТВ Сергей Савин пожаловался, что его не пропустили в Украину.
Кроме того, 16 декабря в Украину не пустили еще одного журналиста российского телеканала НТВ Алексея Чеботарева.
Вслед за ними украинские пограничники отправили домой еще одного пропагандиста – Александра Тонких.
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