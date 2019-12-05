"Маша проговорилась": Цимбалюк осадил Захарову из-за наглых претензий по Донбассу

Украинский журналист Роман Цимбалюк дал отпор скандальной спикеру МИД России Марии Захаровой. Накануне она разразилась претензиями к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу Донбасса.

Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube детально ей разъяснил, почему ни одна из ее предъяв не имеет оснований и навел встречные аргументы о военном преступлении России на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Учит нас Захарова. Но почему-то они здесь массово сделали монтаж в своих головах, в смысле российские говорящие головы. И забыли самое главное: как мы пришли к такому положению дел на востоке Украины? Напомнить вам слова Путина? Он прямо говорил нам, что Россия была вынуждена защищать русскоязычных в Крыму и на Донбассе", – отметил он.

Кроме того, журналиста смутила жалоба Захаровой на то, что жители Донбасса президента Украины не выбирали не по своей воле, а поэтому не должны слушать, куда им ехать.

Цимбалюк и Захарова

"Вот это ключевой момент. Вообще-то Маша проговорилась: это же суть ужаса, который они устроили на оккупированной части востока Украины. Они хотят, чтобы вот эти прекрасные молодые мертворожденные "республики" имели фактически возможность выбирать президента Украины. Но слово выбирать здесь не подходит, а назначать. Потому что гауляйтеров назначают в Москве", – подчеркнул Цимбалюк, возмутившись цинизмом России.

Он напомнил Захаровой, что именно ее страна оккупировала часть Донбасса, а теперь упрекает Украину в том, что там не проводятся выборы.

"Ребята, если вы над госучреждениями повесили российские флаги, если там ходят люди в российской военной форме, то как там Украина может провести выборы?" – обратился к оккупантам Цимбалюк, акцентировав внимание на том, что то же самое мешает выплате украинских пенсий в ОРДЛО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в интервью западным СМИ Зеленский посоветовал пророссийски настроенным жителям, проживающим в том числе и на территории оккупированного Донбасса, покинуть страну и переехать в Россию.

Он также выразил несогласие с тем, что вопрос возврата контроля над границей с Россией должен обсуждаться после проведения выборов на Донбассе, как того требует Кремль.

Эти заявления разозлили Захарову, и она адресовала Зеленскому гневную тираду.

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