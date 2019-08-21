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"Купим на эти деньги танк!" Цимбалюк осадил Захарову из-за претензий к Украине

1.3т Читать материал на украинском

Украинский журналист Роман Цимбалюк ярко ответил на претензии спикера МИД России Марии Захаровой по поводу неуплаты Украиной членских взносов в СНГ.

Он отметил, что сейчас нашей стране есть на что тратить деньги, а особенно – на усиление своей обороноспособности. Разнос ее спича журналист устроил в своем видеоблоге на YoTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Россияне продолжают дуть в свою дуду "русского мира" и выставляют нам встречные иски. Недавно Мария Владимировна снова поставила на счетчик. Удивительно, почему в МИД Российской Федерации так хотят срубить с нас бабки?" – отметил Цимбалюк.

После этого он показал фрагмент выступления Захаровой, в котором она озвучила сумму, которую, по мнению России, должна выплатить СНГ Украина – 300 млн рублей.

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"Это почти $4,5 млн. Сумма немалая. Ее всегда есть на что потратить. Я бы на эти деньги купил танк и отправил его в Вооруженные силы Украины. Потому что чем сильнее армия, тем больше безопасности", – затроллил скандального спикера МИД РФ Цимбалюк.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что с мая 2018 года сумма, которую Захарова требует от Украины, не изменилась. К тому же одиозная дипломат напомнила, что в сентябре СНГ намерена провести ряд заседаний высших уставных органов организации и украинской стороне будут направлены материалы по пунктам повесток дня всех встреч.

Цимбалюк и Захарова

Цимбалюк и Захарова

"И вот это самое главное. Тут говорят следующее: "Владимир Александрович Зеленский, формируйте новое правительство и приезжайте снова к нам. Сначала вы и мы будем делать вид, что ничего не произошло после 2014 года, естественно, у вас на востоке "гражданская война", ключ от которой находится в Кремле. Раз вы вернулись в это содружество, значит, вы признаете аннексию Крыма". Ну а дальше что? После этого начнется новая история или вспомним старую байку о Таможенном союзе и "прекрасном" будущем, которое дает сотрудничество с Российской Федерацией", – раскрыл подлый посыл Захаровой Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Мария Захарова Роман Цимбалюк
Место
Украина
Тег
СНГ
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Батонов Иван
Батонов Иван
Чтоб обороноспобность усилить,Цимбалюк, иди в ато или как там. Но дурачков то нет, правда? А то я гляжу типа ярко ответил и жестко сказал, а из Москвы ни ногой.
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