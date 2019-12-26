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26 декабря • обновлено в 14:01
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"Путин-миротворец": Цимбалюк объяснил ставку Кремля на Медведчука

2.4т
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Переговоры представителей Кремля с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком о создании межпарламентского диалога в "нормандском формате" свидетельствуют о хитрой ставке оккупантов. Они хотят заставить Украину выполнять Минские договоренности так, как это будет выгодно Москве.

Об этом в своем видеоблоге на YouTube заявил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Медведчук и Цимбалюк

Медведчук и Цимбалюк

"Вы видите человека, который полностью устраивает Москву. А почему? Потому что он озвучивает все те же политические тезисы, что произносит Кремль. И складывается прекрасная ситуация, когда с одной стороны Путин прямо говорит, что он отправляет на Донбасс артиллерию и танки, а с другой стороны Владимир Владимирович-миротворец, не путать с Владимиром Владимировичем-воином, поручил парламентам создать площадку для обсуждения вопросов мира в "нормандском формате", – с сарказмом объяснил суть плана страны-агрессора он.

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Однако, убежден Цимбалюк, он направлен исключительно на реализацию имперских амбиций Путина, а не на нормализацию ситуации на востоке Украины.

"Ну, вы представляете, к чему эти дискуссии могут привести? Потому что пока нет предпосылок, что Путин-воин и Путин-миротворец подерутся между собой. И все это будет направлено на выполнение Украиной российской версии Минских соглашений", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Цимбалюк предположил, что демонстративные встречи Путина со своим кумом Медведчуком говорят о том, что лидер страны-агрессора хочет сделать его следующим главой украинского государства, после окончания каденции Владимира Зеленского.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Минские договоренности
Персоны
Виктор Медведчук Владимир Путин Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Цимбалюк - агент Путина. Его задача - выставлять украинцев ид и о там и...
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фил филька
фил филька
повезло тебе ромка что в твоей жизни есть путин) столько хайпа поднимаешь. без своего любимого путина был бы ты никем не замеченной псевдопатриотической шелупенью))
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Такие большие уши, а ничего не видишь ...
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