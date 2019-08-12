"Украины быть не должно": Цимбалюк назвал цель сил Путина в новой Раде

Целью пропутинских сил в новом созыве Верховной Рады, к которым относится партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", является уничтожение Украины как государства или ее превращение в подобие террористических "Л/ДНР".

Такое предупреждение озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк в интервью проекту Anneksiya.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк "Крым. Реалии"

"Они не размышляют в контексте названия партий. Они строят свою политику, исходя из национальных интересов российского государства, как они их понимают. Вот сейчас они их понимают таким образом, что Украины как государства быть не должно. Или оно должно быть таким, как "молодые джамахирии" на оккупированной части Донбасса. То есть, они вроде как есть, но и, как в передаче "Спокойной ночи, малыши", Хрюшей и Степашкой управляло что-то, что одевалось чуть ниже спины", – с сарказмом объяснил он тактику пятой колонны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Цимбалюк считает, что Украине не стоит надеяться на то, что Россия сменит свою воинственную риторику и пойдет на примирение. На ситуацию не повлияет даже смена власти в стране-агрессоре. Единственным способом обеспечить свою безопасность является непрерывная работа над новым вооружением для отпора врагу и готовность бороться с ним.

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