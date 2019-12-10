"Не доработали": Цимбалюк нашел лазейку для России в комюнике "нормандской четверки"

Главным достижением России в комюнике, подписанному по итогам "нормандской встречи", являются абзацы о выполнении политических положений Минских соглашений в части особого статуса Донбасса, а также о внедрении "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины.

В своем видеоблоге на YouTube журналист Роман Цимбалюк назвал эти моменты недоработкой со стороны команды президента Украины Владимира Зеленского (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Президенты считают, что необходимо интегрировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство. Смысл в чем? Что эти два абзаца (о формуле и об особом статусе ОРДЛО. – Ред.) и обуславливают успех российской делегации на переговорах. Потому что они хотят это все задокументировать", – объяснил он.

"И если не удастся сейчас, на следующих переговорах в "нормандском формате", то после смены власти в Украине этот вопрос поставить и сказать: "Видите, они же фактически признали "молодые республики". Если что – валите на "попередников". Вот в этом смысл. И если Зеленскому можно поставить оценку "хорошо" за эти переговоры, то люди, которые согласовывали этот документ, скажем так, не совсем доработали", – добавил Цимбалюк.

Вместе с тем, определенные претензии у него возникли и к президенту Украины. По словам журналиста, глава государства проговаривал многие правильные вещи о российско-украинском конфликте в ходе пресс-конференции, но не способствовал тому, чтобы они были зафиксированы в итоговом документе.

Однако Цимбалюк обратил внимание и на тот факт, что на сайте Кремля попытались несколько переврать смысл достигнутых договоренностей относительно особого статуса Донбасса.

Зеленский и Путин

"Есть один интересный момент – меры по выполнению политических положений Минских соглашений. Что тут пишут: "Стороны выражают заинтересованность в согласовании в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления". Обратите внимание – здесь написано "особого порядка местного самоуправления – особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей", опять тире – "как указано в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений от 2015 года – для обеспечения его действия на постоянной основе", – процитировал фрагмент сообщения с сайта президента РФ Цимбалюк.

Трактовка договоренностей "нормандской четверки" на сайте Кремля Скриншот видео

Затем журналист нашел эту же часть соглашения на сайте президента Украины с принципиальным отличием.

"Вы, конечно, подумаете, что я буквоед, но разница между текстами не только в том, что один – на русском, другой – на украинском языке. Видите, что тут написано? "Всех правовых аспектов Закона об особом порядке местного самоуправления". А в скобках уже указано "об особом статусе ОРДЛО". Там тире, а тут в скобках. Дело в том, что когда что-то пишется в скобках, это уточнение положения. Речь идет о местном самоуправлении. И кстати – в Минских соглашениях никакого особого статуса нет для ОРДЛО. Не верите – заходите за сайт Кремля и читайте этот документ. А они как раз настаивают именно на этом", – акцентировал внимание журналист.

Текст комюнике на сайте президента Украины Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк предупредил, что основную ставку в плане попытки покорения Украины Кремль сделал не на "нормандский формат", а на следующие выборы. По его словам, оккупанты продумывают ситуацию на перспективу и возлагают большие надежды на "Оппозиционную платформу – За жизнь". Они надеются воплотить в Украине молдавский сценарий с Приднестровьем.

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