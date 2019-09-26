Главная Новости
27 сентября • обновлено в 19:10
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"На болотах уже вой": Цимбалюк и Соколова похвалили Зеленского за выступление в ООН

32.4т Читать материал на украинском

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в рамках Генассамблеи ООН было мощным и донесло миру главный месседж – Россия является агрессором, который не прекратит войну, пока его не остановят совместными усилиями.

Такое мнение выразили украинские журналисты Янина Соколова и Роман Цимбалюк на своих страницах в YouTube и Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Соколова и Цимбалюк

Соколова и Цимбалюк

"Я могу смело вам сказать: то, что было озвучено Зеленским в ООН, – это довольно смелая и довольно однозначная позиция Украины. И его выступление с пулей довольно категорично как к Европе, так и к США. Это продолжение рассказа: "Не забывайте, что в центре Европы идет война, и вы никак, кроме глубокой обеспокоенности, друзья, нам не помогаете в этой войне", – говорит Соколова.

Она подчеркнула, что считает речь Зеленского очень достойной. Кроме того, нужного посыла ей добавила и продемонстрированная российская пуля. Ведь этот жест подтвердил желание Украины участия Европы и США в усмирении Российской Федерации.

Новости
"Невозможно под звуки выстрелов!" Появилось видео громкой речи Зеленского в ООН

"Мы живем во время, когда нельзя не быть категоричными. И все дипломатические наши месседжи к европейцам, американцам уже давно исчерпаны. Поэтому мне понравилась речь Зеленского", – резюмировала телеведущая, добавив, что выступление имело бы еще больший эффект, если бы было на английском языке.

В свою очередь Цимбалюк отметил, что речь президента Украины произвела настоящий фурор среди российских оккупантов, и также похвалили Зеленского за очень сильные акценты в обращении.

"Зеленский волновался на трибуне Генассамблеи ООН. Было заметно. Это не страшно. Важно, что он сказал на весь мир: Россия ведет войну против Украины. На болотах уже вой. Никакой формулы Штайнмайера не будет", – пишет журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский начал свое выступление на 74-й сессии Генассамблее ООН в Нью-Йорке с воспоминания об оперном певце, украинском воине-добровольце Василии Слипаке, погибшем на Донбассе.

  • Он показал пулю, которой убили Героя, подчеркнув, что его жизнь оккупанты оценили в $10 – стоимость той самой пули.

  • Он также напомнил о 13 тыс. погибших в войне на востоке и призвал мир не думать, что это чужая война.

  • Мощное выступление президента Украины на Генассамблее ООН вызвало бурную реакцию у российских пропагандистов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Роман Цимбалюк Янина Соколова Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
ООН
Поделиться в Facebook
18
Комментарии
22
29
Смешно
56
Интересно
7
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петров Василий
Петров Василий
Зеленский приятно удивил.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ронович Рон
Ронович Рон
Нормально так бывшие порохоботы ЗЕ вылизывают ....)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
hunt andres
hunt andres
Вот поди ж ты - сидит ушастое в самом центре Мордора, говорит всякие смешные гадости. И ведь никто его не похищает, не депортирует и даже не взрывает) Ну как так?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
hunt andres
hunt andres
Victor Ideiniy, мразь селюкская, возразить нечем? Скудоумие не позволяет?)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
hunt andres, Так поди ж ты на х*й !! =)) Чмошник какцапов !! =)))
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2

Блоги / мнения

ads pixel