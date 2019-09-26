"На болотах уже вой": Цимбалюк и Соколова похвалили Зеленского за выступление в ООН

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в рамках Генассамблеи ООН было мощным и донесло миру главный месседж – Россия является агрессором, который не прекратит войну, пока его не остановят совместными усилиями.

Такое мнение выразили украинские журналисты Янина Соколова и Роман Цимбалюк на своих страницах в YouTube и Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Соколова и Цимбалюк

"Я могу смело вам сказать: то, что было озвучено Зеленским в ООН, – это довольно смелая и довольно однозначная позиция Украины. И его выступление с пулей довольно категорично как к Европе, так и к США. Это продолжение рассказа: "Не забывайте, что в центре Европы идет война, и вы никак, кроме глубокой обеспокоенности, друзья, нам не помогаете в этой войне", – говорит Соколова.

Она подчеркнула, что считает речь Зеленского очень достойной. Кроме того, нужного посыла ей добавила и продемонстрированная российская пуля. Ведь этот жест подтвердил желание Украины участия Европы и США в усмирении Российской Федерации.

"Мы живем во время, когда нельзя не быть категоричными. И все дипломатические наши месседжи к европейцам, американцам уже давно исчерпаны. Поэтому мне понравилась речь Зеленского", – резюмировала телеведущая, добавив, что выступление имело бы еще больший эффект, если бы было на английском языке.

В свою очередь Цимбалюк отметил, что речь президента Украины произвела настоящий фурор среди российских оккупантов, и также похвалили Зеленского за очень сильные акценты в обращении.

"Зеленский волновался на трибуне Генассамблеи ООН. Было заметно. Это не страшно. Важно, что он сказал на весь мир: Россия ведет войну против Украины. На болотах уже вой. Никакой формулы Штайнмайера не будет", – пишет журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский начал свое выступление на 74-й сессии Генассамблее ООН в Нью-Йорке с воспоминания об оперном певце, украинском воине-добровольце Василии Слипаке, погибшем на Донбассе.

Он показал пулю, которой убили Героя, подчеркнув, что его жизнь оккупанты оценили в $10 – стоимость той самой пули.

Он также напомнил о 13 тыс. погибших в войне на востоке и призвал мир не думать, что это чужая война .

Мощное выступление президента Украины на Генассамблее ООН вызвало бурную реакцию у российских пропагандистов.

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