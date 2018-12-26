Скандал вокруг Цикаленко: чем он занимается на самом деле

Юрий Цикаленко и его общественная организация "Союз Православных Сил" уже многие годы своей жизни выполняет функции государства, в плане всестороннего развития и воспитания молодежи нашей страны, да и развития спорта в целом. Он один из немногих, кто пытается донести истину о православной вере, спорте, политике, а главное – доказывает это реальными добрыми делами во славу Божию, во благо нашего народа и родной страны.

При поддержке Юрия Цикаленко сегодня в Киеве и Киевской области открываются новые спортивные секции, проводятся сборы спортсменов, соревнования будущих чемпионов, которые будут прославлять нашу Украину. Отмечу, что с 2014 года он забрал 77 юных спортсменов с Донбасса, которые остались без крыши над головой и поселил их у себя в спорткомплексе, обеспечил всем необходимым для жизни и занятия спортом.

Надо ли говорить, что сегодня людям тяжело прокормить даже своих детей, одеть, обуть. А здесь забота о таком количестве человек. Нужно отметить, что большинство этих спортсменов сегодня завоевывают высокие награды для нашей страны на международной арене, поднимают престиж Украины, привозят на родину золотые медали с чемпионатов мира и Европы.

Цикаленко Аргументы

Среди спортсменов из окружения Юрия Цикаленко – чемпионы, призеры Европы, мира, Олимпийских игр и просто хорошие люди, там нет, как сегодня говорят, "титушек". Там нет, как сейчас пишут политики и журналисты, "бандитов" и "бритоголовых". Спортсмены – это те, кто ценой своего здоровья, титанических усилий, многих сил приносит славу и имя стране. В свою очередь, возникает справедливый вопрос к политикам: какую вы предлагаете программу, чтобы спортсмены не были, как вы говорите, "титушками". И что вы сделали для молодежи, чтобы она не скатывалась в эту субкультуру? Очевидно, что проще навешивать ярлыки на того, у кого во многом слово не расходится с делом.

Что касается организации "Союз Православных Сил Украины", то она была создана по благословению ныне покойного Блаженнейшего митрополита Владимира, и возглавил эту организацию Юрий Владимирович. Вся информация о многогранной деятельности этой организации есть на канале Ютуб "Союз Православных Сил Украины". Помощь в строительстве новых православных храмов, спортивных залов, помощь спортсменам, детям-сиротам, домам престарелых, больным детям, ветеранам – это реальная деятельность Юрия Цикаленко и его соратников.

Хочу также сказать, что провокационная статья о каких-то захваченных храмах, является откровенной ложью и неправдой. Юрий Цикаленко – один из первых, кто в 2014 году объединил священников УПЦ МП и священников УПЦ КП. Поэтому дико слышать о глубоко верующем человеке, который способен потакать захвату храмов, а не их созиданию, строительству, реконструкции, что является привычным делом и на что направлена постоянная благотворительная деятельность Юрия Цикаленко, что по сути стало делом всей его жизни.