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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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ЦИК зарегистрировала скандального Шария кандидатом в нардепы

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Во вторник, 2 июля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты пророссийского блогера Анатолия Шария.

Он числится под №1 в избирательном списке политсилы "Партия Шария", передает "Интерфакс-Украина".

Также ЦИК большинством голосов приняла решение о регистрации кандидатом в народные депутаты диджея, продюсера Евгения Евтухова (был под №5 в избирательном списке политсилы "Партия Шария" в общегосударственном многомандатном округе).

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ЦИК зарегистрировала экс-главу АП Януковича кандидатом в нардепы

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня пророссийский видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что может создать свою политическую партию, чтобы участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Но 24 июня ЦИК отказала Шарию в регистрации кандидатом в народные депутаты на выборы в ВР.

Анатолий Шарий

Анатолий Шарий

Скриншот

В апреле 2019 года Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест скандального Шария и отказался давать старт его экстрадиции.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Анатолий Шарий
Место
Украина
Тег
ЦИК
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Serov Oleg
Serov Oleg
порохососы забились в падучей....
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Северг Олег
Северг Олег
Шарий вас всех догонит и покарает. Скоро скоро уже. Ждите отродья
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
ППЦ стране. У Путина уже руки болят хлопать в ладоши и щеки болят всё время улыбаться. А всё из-за того, что умственно отсталым позволяют голосовать.
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