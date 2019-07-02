ЦИК зарегистрировала скандального Шария кандидатом в нардепы

Во вторник, 2 июля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты пророссийского блогера Анатолия Шария.

Он числится под №1 в избирательном списке политсилы "Партия Шария", передает "Интерфакс-Украина".

Также ЦИК большинством голосов приняла решение о регистрации кандидатом в народные депутаты диджея, продюсера Евгения Евтухова (был под №5 в избирательном списке политсилы "Партия Шария" в общегосударственном многомандатном округе).

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня пророссийский видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что может создать свою политическую партию, чтобы участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Но 24 июня ЦИК отказала Шарию в регистрации кандидатом в народные депутаты на выборы в ВР.

Анатолий Шарий Скриншот

В апреле 2019 года Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест скандального Шария и отказался давать старт его экстрадиции.

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