ЦИК зарегистрировала экс-главу АП Януковича кандидатом в нардепы

Во вторник, 2 июля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты бывшего главу Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
Бывший член "Партии регионов" идет кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецкой области от "Либеральной партии Украины", передает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что ЦИК приняла такое решение большинством голосов во исполнение решения Верховного суда.
Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня Андрей Клюев подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации на внеочередных выборах в Верховную Раду.
23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты бывшему главе администрации беглого президента Виктора Януковича Андрею Клюеву, который выдвигался от "Либеральной партии Украины".
Виктор Янукович
1 июля Верховный суд Украины отменил решение ЦИК о запрете регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду экс-главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
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