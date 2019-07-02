ЦИК зарегистрировала экс-главу АП Януковича кандидатом в нардепы

Во вторник, 2 июля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты бывшего главу Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

Бывший член "Партии регионов" идет кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецкой области от "Либеральной партии Украины", передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что ЦИК приняла такое решение большинством голосов во исполнение решения Верховного суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня Андрей Клюев подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации на внеочередных выборах в Верховную Раду.

23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты бывшему главе администрации беглого президента Виктора Януковича Андрею Клюеву, который выдвигался от "Либеральной партии Украины".

Виктор Янукович

1 июля Верховный суд Украины отменил решение ЦИК о запрете регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду экс-главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!