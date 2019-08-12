ЦИК зарегистрировал 25 первых нардепов: имена

В понедельник, 12 августа, Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала первых 25 народных депутатов, избранных на парламентских выборах 21 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook. Также были опубликованы имена этих парламентариев.

"12 августа после перерыва комиссия продолжила свою работу в режиме заседания. Согласно Конституции Украины, Закона Украины "О выборах народных депутатах Украины" ЦИК зарегистрировала 5 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе", – сказано в сообщении.

Центризбирком УНИАН

По спискам зарегистрированы были:

от партии "Слуга народа" – Устенко А.А. (№ 86 в списке),

от "Оппозиционного платформы – За жизнь": Иоффе Ю.Я. – №12 и Кузьмина Г. Г. – № 35,

от "Европейской солидарности": Князевич Р.П. – № 21, Саврасова М.В. – № 22.

Также Комиссия зарегистрировала 20 народных депутатов Украины, избранных в одномандатных избирательных округах.

Среди них 14 самовыдвиженцев:

Билозир Л.М в ОИО № 15

Шпенов Д.Ю. – в ОИО № 37,

Ковалев А.И. – в ОИО № 51,

Арешонков В.Ю. – в ОИО № 64,

Лунченко В.В. в ОИО № 71,

Иванчук А.В. – в ОИО № 88,

Долгий А.С. – в ОИО № 102,

Сухов А.С. – в ОИО № 107,

Кулинич О.И. – в ОИО № 147,

Мьялик В.Н. – в ОИО № 155,

Фельдман А.Б. – в ОИО № 174,

Герега А.В. – в ОИО № 192,

Рудик С.Я. – в ОИО № 198,

Яценко А.В. – в ОИО № 200.

Также были зарегистрированы народные депутаты-мажоритарщики от "Опозиционной платформы – За жизнь": Христенко Ф.В. – в ОИО № 46 и Пономарева А.С. – в ОИО № 78.

В первые 25 попали также народные избранники от "Слуги народа": Герасименко И.Л. – в ОИО № 62, Грищенко Т.М. – в ОИО № 66, Задорожный М.М. – в ОИО № 162, Скичко А.А. – в ОИО № 197.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ЦИК опубликовал в официальных изданиях "Урядовий кур’єр" и "Голос України" список избранных народных депутатов без одного имени – победителя по мажоритарному округу №210, который не установлен.

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