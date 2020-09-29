ЦИК восстановила Цебрия кандидатом в мэры Умани

Центральная избирательная комиссия восстановила регистрацию мэра Умани Александра Цебрия на местных выборах.

Об этом сообщила "Страна" со ссылкой на ЦИК во вторник, 29 сентября. Было установлено, что основания территориальной избирательной комиссии Умани для недопуска Цебрия к выборам были несущественными.

До 21:00 среды, 30 сентября, ТИК обязана повторно рассмотреть заявление мэра города и зарегистрировать его кандидатом на выборах, если не будет обнаружено никаких других нарушений.

"Обязали уманскую ТИК рассмотреть повторно и сообщить о результатах ЦИК", – подтвердил Цебрий.

Как писал OBOZREVATEL, ранее мэр Днепра Борис Филатов в прямом эфире украинского телевидения рассказал, что нардеп Антон Яценко стоит за снятием с выборов главы Умани Александра Цебрия. Он призвал лидеров парламентских фракций повлиять на ситуацию и предоставить жителям города право выбирать мэра. По данным СМИ, Яценко контролирует 12 из 18 членов комиссии в Умани.

Сам Яценко не стал отрицать свою причастность к снятию мэра Умани с местных выборов. А Цебрий потребовал отмены решения территориальной избирательной комиссии об отказе ему баллотироваться на местных выбора, заявив, что такое решение является политическим, поскольку он является "неудобным кандидатом".