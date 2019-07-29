ЦИК "пустила" в Раду первых 35 народных депутатов: опубликован список

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов в 35 окружных избирательных округах и признала избранными 35 народных депутатов.

"Во время сегодняшнего заседания, на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 35 ОИО", - сообщили Укринформу в пресс-службе ЦИК.

Так, официально народными депутатами 9-го созыва были признаны:

Игорь Палица - в округе № 22; Ирина Констанкевич - в округе № 23; Кирилл Нестеренко - в округе № 26; Анна Личман - в округе № 30; Владимир Захарченко - в округе № 31; Роман Каптелов - в округе № 36; Муса Магомедов - в округе № 45; Юрий Солод - в округе № 47; Максим Ефимов - в округе № 48; Вадим Новинский - в округе № 57; Сергей Магера - в округе № 58; Дмитрий Лубинец - в округе № 60; Игорь Герасименко - в округе № 62; Богдан Кицак - в округе № 63; Василий Петёвка - в округе № 72; Владислав Поляк - в округе № 73. Геннадий Касай - в округе № 74; Роман Соха - в округе № 75; Дмитрий Налетов - в округе № 144; Юрий Шаповалов - в округе № 146; Константин Касай - в округе № 149; Алексей Мовчан - в округе № 150; Андрей Деркач - в округе № 159; Владимир Гевко - в округе № 167; Виктория Кинзбурская - в округе № 171; Александр Бакумов - в округе № 173; Евгений Пивоваров - в округе № 175; Дмитрий Микиша - в округе № 181; Николай Стефанчук - в округе № 187; Сергей Лабазюк - в округе № 188; Антон Яценко - в округе № 200; Максим Перебыйнис - в округе № 212; Артем Дубнов - в округе № 213; Богдан Яременко - в округе № 215; Роман Грищук - в округе № 222.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам выборов в Верховную Раду большинство мест в новом созыве получит пропрезидентская партия "Слуга народа" - 254 из 424.

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