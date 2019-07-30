ЦИК пустил в Раду еще 49 депутатов: имена

Во вторник, 30 июня Центральная избирательная комиссия признала избранными в народные депутаты еще 49 победителей выборов на мажоритарных округах.

Соответствующее решение было принято на заседании органа, сообщает пресс-служба ЦИК.

"Во время сегодняшнего заседания на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 49 ОИО, признав избранными народными депутатами Украины", – сказано в сообщении.

Список признанных избранными народных депутатов:

Пашковский Максим – в ОИО № 11,

Юрчишин Петр – в ОИО № 13,

Вацак Геннадий – в ОИО № 16,

Мисягин Юрий – в ОИО № 28,

Криворучкина Елена – в ОИО № 32,

Трухин Александр – в ОИО № 40,

Христенко Федор – в ОИО № 46,

Ковалев Александр – в ОИО № 51,

Горват Роберт – в ОИО № 68,

Мельник Павел – в ОИО № 81,

Савчук Оксана – в ОИО № 83,

Андриевич Зиновий – в ОИО № 87,

Тимофийчук Владимир – в ОИО № 89,

Галушко Николай – в ОИО № 97,

Дануца Александр – в ОИО № 99,

Довгый Олесь – в ОИО № 102,

Воронько Олег – в ОИО № 103,

Лукашев Александр – в ОИО № 113,

Пипа Наталья – в ОИО № 115,

Княжицкий Николай – в ОИО № 116,

Рущишин Ярослав – в ОИО № 117,

Кот Андрей – в ОИО № 126,

Дырдин Максим – в ОИО № 132,

Дмитрук Артем – в ОИО № 133,

Колев Олег – в ОИО № 134,

Боблях Андрей – в ОИО № 145,

Ляшенко Анастасия – в ОИО № 148,

Ковальчук Александр – в ОИО № 152,

Мъялык Виктор – в ОИО № 155,

Литвиненко Сергей – в ОИО № 156,

Васильев Игорь – в ОИО № 158,

Молоток Игорь – в ОИО № 160,

Гузенко Максим – в ОИО № 161,

Задорожний Николай – в ОИО № 162,

Чайковский Иван – в ОИО № 165,

Люшняк Николай – в ОИО № 166,

Куницкий Александр – в ОИО № 169,

Фельдман Александр – в ОИО № 174,

Любота Дмитрий – в ОИО № 177,

Литвинов Александр – в ОИО № 178,

Колыхаев Игорь – в ОИО № 184,

Шпак Любовь – в ОИО № 194,

Нагорняк Сергей – в ОИО № 199,

Семинский Олег – в ОИО № 205,

Юрченко Александр – в ОИО № 211,

Забуранная Леся – в ОИО № 216,

Гурин Дмитрий – в ОИО № 218,

Тищенко Николай – в ОИО № 219,

Бондарь Анна – в ОИО № 220.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ЦИК установил результаты в 35 окружных избирательных округах и признала избранными 35 народных депутатов.

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