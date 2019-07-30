ЦИК пустил в Раду еще 49 депутатов: имена

Во вторник, 30 июня Центральная избирательная комиссия признала избранными в народные депутаты еще 49 победителей выборов на мажоритарных округах.
Соответствующее решение было принято на заседании органа, сообщает пресс-служба ЦИК.
"Во время сегодняшнего заседания на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 49 ОИО, признав избранными народными депутатами Украины", – сказано в сообщении.
Список признанных избранными народных депутатов:
Пашковский Максим – в ОИО № 11,
Юрчишин Петр – в ОИО № 13,
Вацак Геннадий – в ОИО № 16,
Мисягин Юрий – в ОИО № 28,
Криворучкина Елена – в ОИО № 32,
Трухин Александр – в ОИО № 40,
Христенко Федор – в ОИО № 46,
Ковалев Александр – в ОИО № 51,
Горват Роберт – в ОИО № 68,
Мельник Павел – в ОИО № 81,
Савчук Оксана – в ОИО № 83,
Андриевич Зиновий – в ОИО № 87,
Тимофийчук Владимир – в ОИО № 89,
Галушко Николай – в ОИО № 97,
Дануца Александр – в ОИО № 99,
Довгый Олесь – в ОИО № 102,
Воронько Олег – в ОИО № 103,
Лукашев Александр – в ОИО № 113,
Пипа Наталья – в ОИО № 115,
Княжицкий Николай – в ОИО № 116,
Рущишин Ярослав – в ОИО № 117,
Кот Андрей – в ОИО № 126,
Дырдин Максим – в ОИО № 132,
Дмитрук Артем – в ОИО № 133,
Колев Олег – в ОИО № 134,
Боблях Андрей – в ОИО № 145,
Ляшенко Анастасия – в ОИО № 148,
Ковальчук Александр – в ОИО № 152,
Мъялык Виктор – в ОИО № 155,
Литвиненко Сергей – в ОИО № 156,
Васильев Игорь – в ОИО № 158,
Молоток Игорь – в ОИО № 160,
Гузенко Максим – в ОИО № 161,
Задорожний Николай – в ОИО № 162,
Чайковский Иван – в ОИО № 165,
Люшняк Николай – в ОИО № 166,
Куницкий Александр – в ОИО № 169,
Фельдман Александр – в ОИО № 174,
Любота Дмитрий – в ОИО № 177,
Литвинов Александр – в ОИО № 178,
Колыхаев Игорь – в ОИО № 184,
Шпак Любовь – в ОИО № 194,
Нагорняк Сергей – в ОИО № 199,
Семинский Олег – в ОИО № 205,
Юрченко Александр – в ОИО № 211,
Забуранная Леся – в ОИО № 216,
Гурин Дмитрий – в ОИО № 218,
Тищенко Николай – в ОИО № 219,
Бондарь Анна – в ОИО № 220.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ЦИК установил результаты в 35 окружных избирательных округах и признала избранными 35 народных депутатов.
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