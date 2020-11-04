ЦИК признала избранными уже более 9 тысяч депутатов и 109 мэров

В Украине признали избранными еще 9237 депутатов 406 местных советов и 492 сельских, поселковых, городских глав. В то же время в 11 общинах назначено повторное голосование на выборах мэров.

Соответствующие данные по состоянию на 12:00 4 ноября поступили в Секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий. Информация также размещена на официальном сайте ЦИК.

"Установлено результаты местных выборов по выборам депутатов 406 местных советов в 24 регионах. В частности, в 8 районных советов избраны 234 депутата, в 77 городских – 1953, в одну районную в городе – 38 депутатов, в 104 поселковых – 2281, в 216 сельских – 4731. Кроме того, признаны избранными 492 главы (109 – городских, 130 – поселковых, 253 – сельских) также в 24 регионах", – говорится в сообщении.

В ЦИК отметили, что в настоящее время уже назначено повторное голосование по выборам городского главы в 11 территориальных общинах в девяти регионах Украины. В ведомстве напомнили, что всего на местных выборах-2020 должны быть избранными депутаты 1577 местных советов (22 областных, 119 районных, 370 городских, 15 районных в городах, 431 поселкового и 620 сельских), а также 370 городских, 431 поселковый и 620 сельских глав.

Отмечается, что по состоянию на 4 ноября еще продолжаются процессы уточнения протоколов о подсчете голосов избирателей отдельных УИК и проведения повторного подсчета голосов избирателей отдельными ТИК на основании соответствующих решений. В то же время завершается передача протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комисси.

"Так, во всех регионах Украины районные ТИК приняли 1372 таких протокола, что составляет более 91,4% от общего количества протоколов, которые должны быть получены. Со своей стороны областным ТВК передано 1275 протоколов (более 93,3%). Отдельные территориальные комиссии проводят уточнение протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов", – отметили в ЦИК.

Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 года включительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Центральная избирательная комиссия установила результаты голосования по избранию 2402 депутатов 108 местных советов и 133 сельских, поселковых, городских глав в 23 регионах Украины.