ЦИК признала 108 глав населенных пунктов победителями на выборах

Центральная избирательная комиссия 31 октября признала 108 глав населенных пунктов победителями на местных выборах, которые состоялись в Украине 25 октября.

Среди них 23 мэра, а также 23 главы поселковых и 62 сельских советов, сообщается на сайте ЦИК.

По данным комиссии, 52 (48,15%) из них шли на выборы как выдвиженцы, 16 (14,81%) – от "Слуги народа", по 6 (5,56%) – от "Доверия", "Европейской Солидарности" и "Оппозиционной платформы – За жизнь", по 4 (3,70%) – от "Батьківщини" и "Нашего края".

Кроме того, сейчас признан избранным 1 841 депутат местных советов разных уровней: 607 (32,97%) – самовыдвиженцы, 270 (14,67%) – от "Слуги народа", 166 (9,02%) – от "За майбутнє", 150 (8,15%) – от "Батьківщини", 148 (8,04%) – от "Оппозиционной платформы – За жизнь", 97 (5,27%) – от "Европейской Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия 30 октября обнародовала первые результаты местных выборов в Украине.