ЦИК признал избранными в Украине более 5 тысяч депутатов и 68 мэров

Центральная избирательная комиссия Украины по состоянию на 12:30 3 ноября установила результаты выборов депутатов 237 местных советов и 282 сельских, поселковых, городских голов.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК. Сейчас продолжается уточнение протоколов о подсчете голосов избирателей отдельных УИК и проведение повторного подсчета голосов избирателей отдельными ТИК.

В избиркоме сообщили, что избраны 5428 депутатов. В частности, в 5 районных советов – 162 депутата, в 39 городских – 1072 депутата, в 60 поселковых – 1311 депутатов, в 133 сельских – 2883 депутата.

Кроме того, признаны избранными 282 председателя (68 – городских, 69 – поселковых, 145 – сельских) в 24 регионах.

Во всех регионах Украины районные ТИК приняли 1232 таких протокола, что составляет более 82% от общего количества протоколов, которые должны быть получены. В то же время областным ТИК передали 1063 протокола (более 77,8%).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Центральная избирательная комиссия установила результаты голосования по избранию 2402 депутатов 108 местных советов и 133 сельских, поселковых, городских глав в 23 регионах Украины.