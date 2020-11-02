ЦИК признал избранными более 2 тысяч депутатов и 27 мэров

Центральная избирательная комиссия установила результаты голосования по избранию 2402 депутатов 108 местных советов и 133 сельских, поселковых, городских глав в 23 регионах Украины.

Соответствующая информация, по состоянию на 12:00 2 ноября, поступила в Секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий. Данные также размещены на официальном сайте ЦИК.

Так, в один районный совет избраны 22 депутатов, в 15 городских – 393. в 26 поселковых – 549 и в 66 сельских – 1438 депутатов. Также признаны избранными 133 глав (27 – городских, 30 – поселковых, 76 – сельских) в 23 областях.

В ЦИК подчеркивают, что подробнее ознакомиться с результатами местных выборов можно по ссылкам:

сведения об избранных депутатах местных советов – https://cutt.ly/bgUDOno;

сведения об избранных на должности городских, поселковых, сельских глав – https://cutt.ly/dgUmL1p.

Подчеркивается, что на всех избирательных участках уже завершен процесс подсчета голосов избирателей, составления соответствующих протоколов УИК и передачи их вместе с другой избирательной документацией в сельские, поселковые и городские ТИК.

В то же время еще продолжаются процессы уточнения протоколов о подсчете голосов избирателей отдельных УИК и проведении повторного подсчета голосов избирателей отдельными территориальными избирательными комиссиями на основании соответствующих решений.

Кроме этого, происходит передача протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

Известно, что во всех регионах Украины районные ТИК приняли 1076 таких протоколов, что составляет почти 71,7% от общего количества. Со своей стороны областным ТИК переданы 914 протоколов (почти 67%).

В ЦИК отметили, что результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 года включительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Центральная избирательная комиссия признала 108 глав населенных пунктов победителями на местных выборах, которые состоялись в Украине 25 октября.