ЦИК приняла протокол с мокрой печатью из округа Ляшко

Таша Адамович Политика 15:02, 29.10.2020 Обновлено: 15:18, 29.10.2020

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 29 октября приняла для дальнейшей обработки протокол с мокрой печатью из округа, по которому баллотировался в нардепы Олег Ляшко.

Об этом сообщается на сайте ЦИК. Речь идет об итогах голосования по выборам народных депутатов Украины на Черниговщине в одномандатном избирательном округе №208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ведомости указанного протокола на заседании комиссии объявил председатель окружной избирательной комиссии ОВО №208, отчитавшись о работе комиссии по организации промежуточных выборов народного депутата Украины в указанном округе", – говорится в сообщении.

Заседание ЦИК
cvk.gov.ua
Заседание ЦИК
cvk.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Ляшко обвинил власти в краже депутатского мандата и фальсификации выборов после того, как проиграл на довыборах в Раду Гунько.

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