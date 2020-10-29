ЦИК приняла протокол с мокрой печатью из округа Ляшко

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 29 октября приняла для дальнейшей обработки протокол с мокрой печатью из округа, по которому баллотировался в нардепы Олег Ляшко.

Об этом сообщается на сайте ЦИК. Речь идет об итогах голосования по выборам народных депутатов Украины на Черниговщине в одномандатном избирательном округе №208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ведомости указанного протокола на заседании комиссии объявил председатель окружной избирательной комиссии ОВО №208, отчитавшись о работе комиссии по организации промежуточных выборов народного депутата Украины в указанном округе", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Ляшко обвинил власти в краже депутатского мандата и фальсификации выборов после того, как проиграл на довыборах в Раду Гунько.