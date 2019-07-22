ЦИК получила более 50% протоколов: кто лидирует

В Верховную Раду Украины после внеочередных парламентских выборов проходят 5 партий. Лидером является партия "Слуга народа" с 42,45% голосов избирателей.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК по результатам обработки более 50% электронных протоколов. Далее партии расположились в таком порядке:

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,88%

"Европейская солидарность" – 8,64%

ВО "Батькивщина" – 8,01%,

"Голос" – 6,38%.

Остальные партии пока не преодолевают 5% проходной барьер в Раду.

ЦИК получила более 50% протоколов

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство жителей Донецкой и Луганской областей во время внеочередных выборов в Верховную Раду отдали свои голоса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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