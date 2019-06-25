ЦИК поймала на лжи: суд разрешил Саакашвили идти в Раду

Суд обязал Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть документы партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили, которой из-за вранья отказали в регистрации на досрочные выборы в Верховную Раду.

Решение было принято судейской коллегией Шестого апелляционного административного суда Киева в составе Владимира Алименко, Андрея Кучмы и Владимира Мельничука во вторник, 25 июня. Об этом сообщает LIGA.net.

Так, отмечается, что суд отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов от партии Саакашвили по причине отсутствия оснований для такого отказа.

Михеил Саакашвили

Победу Саакашвили подтвердила в Twitter и пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Партия Саакашвили выиграла суд против ЦИК. Суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы и зарегистрировать список... Этот день сегодня закончится?!" – отреагировала она.

Партія Саакашвілі виграла суд проти ЦВК. Суд зобов’язав ЦВК повторно розглянути документи і зареєструвати список...

Цей день сьогодні закінчиться?! — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 25 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Печерский районный суд Киева разрешил Саакашвили принимать участие во внеочередных парламентских выборах. Таким образом был удовлетворен иск Саакашвили с требованием подтвердить его непрерывное проживание в Украине сроком не менее 5 лет.

13 июня, партия "Рух новых сил" огласила список кандидатов, которые будут принимать участие во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля.

24 июня ЦИК отказал партии Саакашвили в регистрации. Причиной стало то, что политсила рассматривала вопрос своего участия в выборах 8 мая, тогда как выборы в Раду были назначены только указом Зеленского от 21 мая.

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