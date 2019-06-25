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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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ЦИК поймала на лжи: суд разрешил Саакашвили идти в Раду

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Суд обязал Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть документы партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили, которой из-за вранья отказали в регистрации на досрочные выборы в Верховную Раду.

Решение было принято судейской коллегией Шестого апелляционного административного суда Киева в составе Владимира Алименко, Андрея Кучмы и Владимира Мельничука во вторник, 25 июня. Об этом сообщает LIGA.net.

Так, отмечается, что суд отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов от партии Саакашвили по причине отсутствия оснований для такого отказа.

Новости
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Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

Победу Саакашвили подтвердила в Twitter и пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Партия Саакашвили выиграла суд против ЦИК. Суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы и зарегистрировать список... Этот день сегодня закончится?!" – отреагировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Печерский районный суд Киева разрешил Саакашвили принимать участие во внеочередных парламентских выборах. Таким образом был удовлетворен иск Саакашвили с требованием подтвердить его непрерывное проживание в Украине сроком не менее 5 лет.

  • 13 июня, партия "Рух новых сил" огласила список кандидатов, которые будут принимать участие во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля.

  • 24 июня ЦИК отказал партии Саакашвили в регистрации. Причиной стало то, что политсила рассматривала вопрос своего участия в выборах 8 мая, тогда как выборы в Раду были назначены только указом Зеленского от 21 мая.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
Теги
саакашвиллиВерховная Рада УкраиныЦИК
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
МИхо дави их! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ Зеленского НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Santi Amonito
Santi Amonito
И на что этот карлсонишвили рассчитывает - собирается бегать по куполу?...., - хрен ему, пускай в Грузии борется с рашистской нечистью.
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Широцкий Александр
Широцкий Александр
)))))))))))) Реформированные петрушкой суды, где сидят назначенные петрушкой судьи принимают решения против питрушки. Может питрушка поц ?
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