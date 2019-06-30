ЦИК подтвердила двойное гражданство кандидата "Слуги народа"

Центральная избирательная комиссия Украины разберется с двойным гражданством кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого.

Об этом рассказала член ЦИК Ольга Желтова после заседания Центризбиркома, уточнив, что комиссия получила от компетентных органов информацию по фактам пересечения границы гражданином Украины с использованием паспорта другого государства. Видео можно посмотреть тут.

"У ЦИК есть факты, подтверждающие пересечение гражданином Украины государственной границы Украины по паспорту гражданина иностранного государства. Эти сведения были предоставлены ЦИК компетентными государственными органами и ЦИК должна их детально изучить, оценить все обстоятельства и после этого только будет предоставлена им оценка ЦИК. Если комиссии становятся известными основания для утраты лицом права быть избранным народным депутатом, то ЦИК отменяет регистрацию такого кандидата", – рассказала член комиссии Ольга Желтова.

Александр Куницкий 112 Україна

Однако в ЦИК так и не уточнили, как долго будут рассматриваться и изучаться документы. Решение будет принято только после этого.

"В ЦИК есть абсолютно все документы по личности, которую вы упоминали. ЦИК знает про наличие паспорта израиля и знает про пересечение этим человеком границы. Все обстоятельства уточняются, изучаются. Как только все будет точно и понятно, сразу будет принято решение", – заявил советник главы ЦИК по медийным вопросам Александр Остапа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились копии документов, подтверждающих израильское гражданство кандидата Куницкого. Он баллотируется в 169-м округе Харькова от политической силы "Слуга народа".

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