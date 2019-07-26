ЦИК подсчитала все голоса: кто и сколько мест получит в Раде

В Верховной Раде Украины ІХ созыва будет присутствовать 254 народных депутата от "Слуги народа", 124 – от других политических сил и 46 самовыдвиженцев.

Об этом свидетельствует статистика Центральной избирательной комиссии, обнародованная после окончательного подсчета голосов.

Так, 130 из 199 парламентариев, которые выиграли избирательную гонку на одномандатных округах, являются выдвиженцами от президентской партии "Слуга народа". Еще 23 народных депутата-мажоритарщика приходятся на остальные партии: по шесть от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Оппозиционного блока", три – от "Голоса" Святослава Вакарчука, по два – от "Европейской солидарности" Петра Порошенко и ВО "Батьківщина" Юлии Тимошенко, по одному – от ВО "Свобода", "Самопомочі", партии "Белая Церковь вместе" и "Единого центра".

Еще 46 будущих народных избранников попадают в парламент как внефракционные самовыдвиженцы.

Выборы в Раду

Что касается партийных списков, то по ним в Верховную Раду от "Слуги народа" попадает 124 человека, "Оппоплатформы" – 37, "Батьківщини" – 24, "ЕС" – 23 и "Голоса" – 17.

В целом распределение сил будет выглядеть так: "Слуга народа" – 254 депутата, "Оппоплатформа" – 43, "Батьківщина" – 26, "Европейская солидарность" – 25, "Голос" – 20, "Оппозиционный блок" – 6, "Свобода", "Самопоміч", партия "Белая Церковь вместе" и "Единый центр" – по одному представителю, самовыдвиженцы – 46.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ЦИК должна установить официальные результаты выборов в Верховную Раду не позднее чем на 15-й день со дня голосования, то есть до 5 августа 2019 года включительно.

26 июля она завершила подсчет голосов. По данным обработки 100% протоколов, больше всего голосов получает партия "Слуга народа" – 43,16% . На втором месте расположилась "Оппозиционная платформа – За жизнь" с 13,05%. Третью позицию, вопреки прогнозам и данным экзит-полов, внезапно заняла "Батьківщина", набрав 8,18% голосов избирателей. Далее следуют "Европейская солидарность" – 8,10% и"Голос" – 5,82%.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоялись 21 июля. Избирательные участки открылись по всей территории Украины в 8:00 и закрылись для подсчета голосов в 20:00.

На этих выборах украинцы установили исторический антирекорд. Явка на них, по данным ЦИК на 20:00, составила 49,8%. Это самый низкий показатель за всю историю парламентских выборов в Украине.

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