ЦИК озвучила первые данные о явке на выборах-2020
Центральная избирательная комиссия обнародовала явку избирателей на местных выборах 2020 по состоянию на 13:00. В среднем она составляет 16% по Украине.
Об этом стало известно со страницы ЦИК на Facebook.
Ориентировочные данные выглядят так:
Винницкая область – 17,2%
Волынская область – 17,0%
Донецкая область – 22,1%
Житомирская область – 18,3%
Закарпатская область – 15,3%
Ивано-Франковская область – 14%
Кировоградская область – 18,6%
Николаевская область – 15,5%
Полтавская область – 16,6%
Сумская область – 15,7%
Тернопольская область – 17,0%
Харьковская область – 15,5%
Черкасская область – 17%
Черновицкая область – 14%
Черниговская область – 20,1%
Луганская область – 18%
Одесская область (без г.. Одесса) – 26%
Тернопольская область – 17%
Херсонская область – 16,7%
Киевская область – 15,6%
м. Киев – 16,2%
Отметим, что в "Слуге народа" надеются, что первые результаты выборов будут в понедельник, 26 октября, ближе к обеду.
Ранее "Гражданская сеть "Опора" и партия "Слуга народа" озвучили первые данные о явке избирателей на местных выборах-2020 в Украине.
Активисты сообщили о 13,5% проголосовавших по состоянию на 12:00. В пресс-службе политсилы заявили о 14,5% явки на 13:00.
"По нашим подсчетам, по состоянию на 13:00 средняя явка избирателей по всей Украине составила 14,5%", – говорится в сообщении "Слуги народа".
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Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, в 08:00 в Украине стартовали выборы мэров городов, глав поселковых и сельских советов, а также депутатов в местные органы власти всех уровней. Впервые в истории независимости выборы организованы на новой территориальной основе: граждане голосуют за представителей новосозданных общин.
Местные выборы начались с массовых нарушений. В частности, вовремя не открылись участки, на местах для голосования происходили столкновения, совершались попытки массового подкупа избирателей и выносились бюллетени с УИК.
Кроме того, по данным Комитета избирателей Украины, граждане приходили на участки в масках с агитационной символикой и фотографировали процесс голосования.
Между тем некоторые политические силы организовали рекламную рассылку в день голосования, а члены избирательных комиссий не допускали на участки наблюдателей.