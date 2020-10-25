ЦИК озвучила первые данные о явке на выборах-2020

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Политика
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  • В Киеве явка составила 16,2%

  • Самая высокая явка по состоянию на 13:00 в Одесской области – 26%

  • Самая низкая – в Ивано-Франковской и Черновицкой областях – по 14%

ЦИК озвучила первые данные о явке на выборах-2020

Центральная избирательная комиссия обнародовала явку избирателей на местных выборах 2020 по состоянию на 13:00. В среднем она составляет 16% по Украине.

Об этом стало известно со страницы ЦИК на Facebook.

Ориентировочные данные выглядят так:

  • Винницкая область – 17,2%

  • Волынская область – 17,0%

  • Донецкая область – 22,1%

  • Житомирская область – 18,3%

  • Закарпатская область – 15,3%

  • Ивано-Франковская область – 14%

  • Кировоградская область – 18,6%

  • Николаевская область – 15,5%

  • Полтавская область – 16,6%

  • Сумская область – 15,7%

  • Тернопольская область – 17,0%

  • Харьковская область – 15,5%

  • Черкасская область – 17%

  • Черновицкая область – 14%

  • Черниговская область – 20,1%

  • Луганская область – 18%

  • Одесская область (без г.. Одесса) – 26%

  • Тернопольская область – 17%

  • Херсонская область – 16,7%

  • Киевская область – 15,6%

  • м. Киев – 16,2%

Явка на выборах-2020

Ранее "Гражданская сеть "Опора" и партия "Слуга народа" озвучили первые данные о явке избирателей на местных выборах-2020 в Украине.

Активисты сообщили о 13,5% проголосовавших по состоянию на 12:00. В пресс-службе политсилы заявили о 14,5% явки на 13:00.

"По нашим подсчетам, по состоянию на 13:00 средняя явка избирателей по всей Украине составила 14,5%", – говорится в сообщении "Слуги народа".

Явка по данным "Слуги народа"
Явка по данным "Опоры"

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, в 08:00 в Украине стартовали выборы мэров городов, глав поселковых и сельских советов, а также депутатов в местные органы власти всех уровней. Впервые в истории независимости выборы организованы на новой территориальной основе: граждане голосуют за представителей новосозданных общин.

  • Местные выборы начались с массовых нарушений. В частности, вовремя не открылись участки, на местах для голосования происходили столкновения, совершались попытки массового подкупа избирателей и выносились бюллетени с УИК.

  • Кроме того, по данным Комитета избирателей Украины, граждане приходили на участки в масках с агитационной символикой и фотографировали процесс голосования.

  • Между тем некоторые политические силы организовали рекламную рассылку в день голосования, а члены избирательных комиссий не допускали на участки наблюдателей.