ЦИК озвучила первые данные о явке на выборах-2020

Центральная избирательная комиссия обнародовала явку избирателей на местных выборах 2020 по состоянию на 13:00. В среднем она составляет 16% по Украине.

Об этом стало известно со страницы ЦИК на Facebook.

Ориентировочные данные выглядят так:

Винницкая область – 17,2%

Волынская область – 17,0%

Донецкая область – 22,1%

Житомирская область – 18,3%

Закарпатская область – 15,3%

Ивано-Франковская область – 14%

Кировоградская область – 18,6%

Николаевская область – 15,5%

Полтавская область – 16,6%

Сумская область – 15,7%

Тернопольская область – 17,0%

Харьковская область – 15,5%

Черкасская область – 17%

Черновицкая область – 14%

Черниговская область – 20,1%

Луганская область – 18%

Одесская область (без г.. Одесса) – 26%

Тернопольская область – 17%

Херсонская область – 16,7%

Киевская область – 15,6%

м. Киев – 16,2%

Ранее "Гражданская сеть "Опора" и партия "Слуга народа" озвучили первые данные о явке избирателей на местных выборах-2020 в Украине.

Активисты сообщили о 13,5% проголосовавших по состоянию на 12:00. В пресс-службе политсилы заявили о 14,5% явки на 13:00.

"По нашим подсчетам, по состоянию на 13:00 средняя явка избирателей по всей Украине составила 14,5%", – говорится в сообщении "Слуги народа".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, в 08:00 в Украине стартовали выборы мэров городов, глав поселковых и сельских советов, а также депутатов в местные органы власти всех уровней. Впервые в истории независимости выборы организованы на новой территориальной основе: граждане голосуют за представителей новосозданных общин.