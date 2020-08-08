ЦИК отменила местные выборы на Донбассе

Центральная избирательная комиссия Украины решила, что проведение местных выборов 25 октября на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей является невозможным.

Такое решение было принято на заседании ЦИК 8 августа, сообщается на сайте комиссии. Речь идет о выборах депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей, а также соответствующих сельских, поселковых и городских глав.

Отмечается, что комиссия приняла к сведению выводы военно-гражданских администраций, которые поступили 7 августа.

ЦИК приняла решение по местным выборам на Донбассе. cvk.gov.ua

"В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области", – уточнили в ЦИК.

Также комиссия приняла во внимание заключение Луганской областной военно-гражданской администрации о том, что местные выборы невозможно организовать и провести на территории Новоайдарской поселковой общины Счатьенского района на части избирательных участков, в частности, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.