ЦИК отменила местные выборы на Донбассе

Центральная избирательная комиссия отменила местные выборы на части подконтрольной Украине территории Донбасса
Решение было принято на основании выводов военно-гражданских администраций
При этом на 25 октября назначены выборы по стране
ЦИК отменил выборы на части Донбасса.
Центральная избирательная комиссия Украины решила, что проведение местных выборов 25 октября на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей является невозможным.
Такое решение было принято на заседании ЦИК 8 августа, сообщается на сайте комиссии. Речь идет о выборах депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей, а также соответствующих сельских, поселковых и городских глав.
Отмечается, что комиссия приняла к сведению выводы военно-гражданских администраций, которые поступили 7 августа.
ЦИК приняла решение по местным выборам на Донбассе. cvk.gov.ua
"В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области", – уточнили в ЦИК.
Также комиссия приняла во внимание заключение Луганской областной военно-гражданской администрации о том, что местные выборы невозможно организовать и провести на территории Новоайдарской поселковой общины Счатьенского района на части избирательных участков, в частности, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277.
Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.